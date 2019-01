Jonatan Maidana se emocionó en su despedida: “Siempre llevaré a River en mi corazón”

Antes del partido, se vivió uno de los momentos más emocionantes de la noche, cuando Jonatan Maidana ingresó al campo de juego y fue ovacionado por todo el Monumental. A horas de viajar a México para cerrar su vínculo con el Toluca, el defensor se hizo un tiempo y eligió acercarse al estadio para apoyar a quienes fueron sus compañeros. La recompensa fue un homenaje que lo emocionó hasta las lágrimas.

"Cuesta tomar la decisión después de tanto tiempo en River. Uno está cómodo, en un plantel muy sano, humilde, que viene de conseguir cosas muy importantes. Pero internamente sentía que era el momento. Se dio la oportunidad en el momento justo, cuando uno todavía está vigente, con ganas. Ojalá que este desafío lo afronte de la mejor manera", aseguró Maidana en diálogo con TNT Sports, antes del partido.

Además, con respecto a su salida, agregó: "Es una experiencia nueva. Por ahí el cambio de aire le viene bien al club y en lo personal también. Lo tomamos como un desafío de querer seguir ganando cosas. Si se llega a cerrar, sé que llego a un club muy importante allá. Acá estábamos acostumbrados a las presiones, a jugar por cosas importantes, así que espero llevar toda esa experiencia allá".

Cuando le consultaron sobre lo que dejaba en River, no dudó y contestó: "Lo más importante son las amistades y la buena gente que conocí acá. Se me hace un poco difícil, pero eso es lo más importante. Cuando venía a entrenar y a jugar era feliz. Hoy el fútbol me pone un nuevo desafío en la carrera y lo tomamos como se merece". Por otro lado, también habló de su relación con Pinola: "Nos entendimos de la mejor manera, es una gran persona que aporta mucho desde lo futbolístico. En el último tiempo pasamos mucho tiempo juntos. Y hace unos días escuché unas palabras de su parte que decía que le dolía mi salida. Uno se queda con sensaciones buenas".

Para cerrar, admitió que no le quedaban deudas en River, y le mandó un mensaje a la gente: "Todavía tengo que viajar y cerrar detalles allá, pero si me toca partir, llevaré a River en el corazón".

​En tanto, Toluca ya le dio la bienvenida.