Una jubilada de 80 años fue una de las miles de personas que participaron del cuarto ruidazo nacional contra los aumentos de tarifas y el ajuste del gobierno de Mauricio Macri. “Yo estoy acá por como está el país”, le dijo a C5N mientras batía sus palmas en la esquina de Acoyte y Rivadavia.

El ruidazo de Caballito fue uno de los más concurridos en las cuatro ediciones que se llevaron a cabo. Allí se hizo presente esta mujer quien pidió hablar durante el programa de Gustavo Sylvestre.

“Hice la reparación histórica de la pensión de mi marido y en noviembre cuando la fui a cobrar me la sacaron”, denunció. Es una de los 140 mil jubilados que padecieron una medida de Anses. Son los que que percibían una mejora anticipada y no aceptaron la propuesta en la web de las Anses o no suscribieron el acuerdo, desistiendo del juicio por reajuste de las haberes. El límite para aceptar esa propuesta era el 31 de agosto. “Mi marido se mató en la Autopista Buenos Aires - Rosario por haber trabajado hasta los 80 años”, concluyó la mujer.

Además, protestaba por la situación laboral de uno de sus hijos. “Mi hijo trabajó diez años en el Ministerio de Defensa y lo despidieron”, aseguró. En la era Macri fueron despedidos más de 4.500 trabajadores del Estado nacional. De acuerdo a las exigencias del FMI, es desguace de la administración pública debe superar los 30 mil puestos de trabajo.

“Comemos una vez por día para pagar los servicios. Tengo que ir al médico y le voy a decir que me dé los remedios más baratos”, agregó la entrevistada. Los remedios subieron más que la inflación en 2018. Aumentaron un 53% contra el 47,6% del Índice de Precios al Consumidor más alto desde 1991. Las jubilaciones aumentaron un 28,5% en todo el año pasado y los magros haberes perdieron casi 20 puntos de poder adquisitivo.