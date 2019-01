Milagro Sala: “El día que me muera no me voy a llevar todo lo que uno roba”

Un video de Milagro Sala se viralizó por las redes sociales, al mismo tiempo que los dirigentes ultrakirchneristas piden por su libertad.

¿Qué dicen las imágenes para tomar tanta relevancia en las redes? Un furcio de la jujeña toma fuerza nuevamente y la vuelve a poner en tela de juicio respecto de sus presuntos episodios delictivos.

“Me conformo con lo que tengo y basta. Porque el día que me muera no me voy a llevar todo lo que uno roba”, se la escucha decir a la dirigente social en una entrevista que corresponde al 24 de diciembre de 2015, cuando la dirigente habló con Telenoche en medio del acampe en contra del intendente de Jujuy, Gerardo Morales, a quien le reclamaba una audiencia.

“Yo no soy presidenta de ninguna cooperativa ni manejo la plata de la Tupac Amaru“.

Milagro Sala se encuentra detenida desde hace tres años y fue recientemente condenada a 13 años de prisión por el desvío de más de $ 60 millones destinados a la construcción de viviendas sociales.