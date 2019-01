Recesión: La actividad industrial cayó un 9,4%

La Unión Industrial Argentina (UIA) dio a conocer ayer un informe donde alertó sobre la profundización de la recesión económica.

De los datos se desprende que la actividad industrial cayó 9,4% durante noviembre respecto a igual mes de 2017. La crisis también se hace sentir en los sectores textil, minerales no metálicos y automotriz.

El estudio realizado revela que el acumulado de los primeros 11 meses de 2018 la actividad industrial del año cayó 2,7%, también en la comparación interanual, mientras que la baja fue del 3,4% respecto del mes anterior, en la medición desestacionalizada.

En cuanto a la caída en noviembre pasado, advierte que iguala a la registrada en febrero de 2017, cuando también fue de -9,4%, de acuerdo a la serie histórica que lleva la entidad.

La UIA advirtió, además, que los datos preliminares de la producción industrial de diciembre anticipan que continúa una marcada caída debido a que los despachos de cemento se contrajeron -17,9%, otros materiales de la construcción -31,7% y la producción automotriz cayó 38,5% en la referencia interanual.

En el análisis del acumulado anual, se advierten heterogeneidades hacia el interior de la industria y entre los sectores que cayeron en los primeros once meses se destacaron los rubros textiles (-14,7%), químico y petroquímico (-9%) y madera y muebles (-6%). También bajaron: edición e impresión (-4,3%), metalmecánica (-3,8%), minerales no metálicos (-3,3%) y alimentos y bebidas (-1,7%), aunque este último creció +1,3% si no se considera la producción de aceites. En cambio, los rubros que subieron fueron metales básicos (+11,7%) y automotores (+1,4%).