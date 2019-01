El exboxeador “Buyú” Oliva fue arrestado por amenazas de muerte

El excampeón argentino y sudamericano de los Supergallo, Fabio “Buyú” Oliva, se vio envuelto en un escándalo tras amenazar de muerte y arrojar piedras a un vecino, motivo por el cual quedó detenido junto a otro hombre.

De acuerdo a la denuncia penal radicada por Romero Gabriel Orlando (41), quien manifestó que el día domingo 13, alrededor de las 5 horas, se encontraba descansando en su domicilio, ubicado en calle Polemon Castro, cuando escuchó ruidos de gritos y ladridos de perros.

En este sentido, decidió salir para ver qué es lo que sucedía y observó a Oliva sujetando a su perro, que es de raza peligrosa, queriendo atacar a un perro del vecino. Al percatarse de la situación, Orlando le pidió al exboxeador que se detenga ya que su perro iba a matar al otro y, de acuerdo a la denuncia, “Buyú” le respondió con insultos y amenazas con golpearlo y atacar a su familia. Ante la respuesta, Orlando decidió regresar a su casa.

Luego, a las 8 de la mañana, mientras Orlando dormía en su casa, escuchó golpes enfrente del inmueble y, al observar por la ventana, se encontraban “Buyú” y un hombre de apellido Varela, arrojando piedras mientras que Oliva le decía, con insultos, que salga para “arreglar las cosas. Uno de los dos va a morir, uno de los dos se va a levantar”.

Seguidamente, Orlando le manifiestó que se retirara del domicilio con el fin de evitar problemas y, más aún, porque tenía a su familia en su casa.

Sin embargo, el exboxeador hizo caso omiso y respondió otra vez: “salí, uno de los dos va a morir. Si no salís vos, voy a entrar yo”. Y continuó con amenazas hacia su mujer y su hijo, expresándoles que iban a terminar tirados en el canal. “Si no te mato yo, te va a matar mi familia. Yo tengo contactos con la política”. Y, de acuerdo siempre a la denuncia, señaló que “Buyú” le dijo que “yo salí de la Décima porque el secretario de Deportes me sacó”.

Luego de tanto escándalo, el boxeador decidió regresar a su casa, pero, nuevamente, se dirigió hacia el domicilio del denunciante y continuó con las amenazas, exigiéndole que salga: “Salí afuera, aquí vamos a arreglar, sino te cago matando a piñas”, mientras se agarraba la cintura como si fuese que tuviera un arma.

Ante la situación, Orlando decidió pedir auxilio y llamar al personal de la comisaría Tercera.

Rápidamente, los efectivos se hicieron presentes en el lugar e intentaron que el agresor deje de seguir con su acto de violencia y, ante la negativa tanto de él como la de su acompañante, los policías procedieron a detenerlos, trasladándolos a la sede policial.