Wagner: “Fuimos a buscar la victoria y lo logramos”

San Lorenzo de Alem logró un importante resultado de cara a la revancha ante Altos Hornos Zapla que será el domingo en el Malvinas. El artífice de la victoria fue el lateral Leandro Wagner, que convirtió el segundo gol de su equipo y, al finalizar el partido en Jujuy, habló con el programa Botineros.

En primer lugar, comentó: “Vinimos a buscar eso. En el primer tiempo pudimos manejar la pelota, en el segundo la perdimos un poco. Por suerte, pudimos ganar y llevarnos el triunfo a Catamarca”. Y siguió: “En la semana practicamos algunas cosas que hoy salieron”.

La importancia de tenerlo a Moreno: “Wilson pudo convertir y hace mucho que no convertía. Eso le va a dar más confianza, es un gran jugador”. También, habló de su gol: “Wilson justo me ve que venía pasando, me la da y pude pegarle cuando se cerró el central. Por suerte, pude marcar y darle el triunfo al equipo”.

Por último, el jugador hizo una dedicatoria especial en su gol: “Esta victoria y el tanto se lo dedico a mi pareja y a mi pequeña hija que me están acompañando en Catamarca. También, se lo dedico a mi familia que banca desde Entre Ríos, mi provincia natal”.