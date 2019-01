Rojas: “Lloré de alegría cuando me dijeron que venía a River”

El nuevo refuerzo de River, el paraguayo Robert Rojas, se hizo ayer la revisión médica y habló con la prensa sobre su llegada al “Millonario”.

Los que conocen a Rojas describen que es una persona humilde, que llegó proveniente de Guaraní a mostrar lo que sabe a pesar de sus 22 años y ya dos temporadas jugando en primera.

En primer lugar, señaló: “Vengo con muchas ganas de jugar y, si me toca la oportunidad, aprovecharla”. Y agregó: “Lloré de alegría cuando me dijeron que venía a River. A cualquier jugador le sorprendería venir a un equipo grande”.

El jugador confesó que su apodo es “Sicario” y que contó cómo surgió: “Así me puso un compañero de Guaraní, fue cuando fui por primera vez a la pretemporada. Me iban a pelar y estaba serio y ahí me dijo ‘este tiene cara de sicario’. Yo no tengo problema con que me digan así”.

Cerró: “Ya pude jugar una vez en el Monumental. Estaba llenísimo, la verdad que fue muy hermoso”.