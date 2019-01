Desde Fiambalá presentamos a “Somos Tierra”, sabores nuestros con una vuelta más

Cada año nuestros productores sorprenden a los visitantes locales, del país y del mundo con novedades únicas, tanto en su elaboración como en sus sabores y siempre teniendo como protagonista a los productos locales y de arraigo de nuestra tierra.

Uno de ellos es el emprendimiento “Somos Tierra” que llego a esta edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho después de la invitación de la Secretaria de Turismo Natalia Ponferrada y de la Mano de su propietaria Claudia Helena Córdoba.

Hace cinco años que esta colombiana de nacimiento y fiambalense por adopción, elabora sus productos que comenzaron para el consumo propio pero que con el tiempo se fueron convirtiendo en su medio e sustento y de vida junto a su marido.

“Con mi esposo juntábamos algarroba, hacíamos arrope de tuna, todo para consumo propio y luego nos juntamos con unos amigos y comenzamos a elaborar los productos para la venta”, comenzaba diciendo Helena.

Sus productos tienen un gran arraigo por lo nuestro, son hechos principalmente con chañar, mistol, algarroba e higos, de los cuales obtiene dulces y elaboran polvos para infusiones con propiedades únicas y de sabores exquisitos.

A la hora de explicar sus productos Helena comenta: “son alimentos que siempre se hicieron en esta tierra, desde siempre en esta tierra como los arropes de algarroba, chañar, higos, y que son tan abundantes en esta provincia; también hacemos harina de algarroba, hacemos la añapa, hacemos patay pero con una vueltita con nuez con chocolate; y después dulces tipos jaleas”.

“Elaboramos ‘cafes’ para infusionar de chañar, de mistol, de higo de algarroba, que son muy buenos para el desayuno son nutritivos, no tienen azucares adicionadas son buenos para los diabéticos, no tienen acidez, no saca el sueño y son aptos para los niños”, comentaba sobre sus bondades.

“Estoy muy agradecida con la Secretaria de Turismo por habernos invitado a esta feria, estamos muy agradecidos de poder mostrar nuestro trabajo y que nos puedan conocer para que la gente pueda incorporar estos productos a su dieta diaria”, seguía comentando sobre las bondades de sus productos la emprendedora fiambalense.

Sobre la respuesta de la gente a sus novedosos productos, Helena Córdoba comentó: “la respuesta ha sido muy buena por parte de la gente, lo ha aceptado, gente muy linda que viene y nos felicita por los productos que estamos haciendo, otros que les recuerda a su infancia.

Actualmente los productos de “Somos Tierra” se pueden encontrar y adquirir en la calle 25 de mayo en el local de “Gustos catamarqueños” y en el puesto del Ministerio de Desarrollo Social en la Terminal de Ómnibus y por supuesto en Fiambalá en donde tiene un bar café en donde puede venden sus productos y se pueden consumir.

Sabores de nuestra tierra, hechos con amor por la tierra y sus frutos para elaborar productos únicos