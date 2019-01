Acceden a todo lo que tengas en tu celular a través del wifi sin que te des cuenta

Especialistas elaboraron un informe en el que advierten que cualquier persona puede ser víctima de hackers que sólo a través de la utilización de una señal de wifi pueden acceder a toda la información que guardamos en los celulares, con los riesgos que ello implica. Como e s s abido, el teléfono celular se convirtió en el dispositivo objeto con el que pasamos más tiempo a diario. Es lo primero que vemos cuando nos levantamos y lo último antes de irnos a dormir. En estos aparatos guardamos casi toda la información privada. Es una especia de caja negra de nuestras vidas. Conversaciones, fotos, videos, direcciones, horarios, cuentas bancarias y todo lo que alguna vez ingresaste o autorizaste. En el informe que reveló el sitio web TN, señala que el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) contabiliza unas 60 millones de líneas de celulares en el país. Es decir, hay más teléfonos que personas. Ello abre un gran interrogante: ¿Es seguro conf iar todos nuestros datos a este dispositivo? Para intentar responder, se consultó con Sheila Berta, una especialista en seguridad informática. El de safío: vulnerar celulares con consentimiento de sus dueños, para probar qué tan fácil puede ser el acceso. ¿Cómo te roban los datos? Revelaron que los hackers pueden entrar a tu celular a través de una aplicación adul t e r ada . Puede ser una aplicación o un archivo que te bajes y que esté infectado por un malware/ virus. Es muy difícil darse cuenta porque las aplicaciones lucen igual a las originales. As í t ambi én advierten que las redes de wifi son una puerta. El mecanismo suele ser el de phishing: entras a una página a través del navegador que luce idéntica a las que estás acostumbrado, pero la diferencia es que se trata de una copia. Un a v e z a h í , e l usuario confiado ingresa sus datos y ya no hay vuelta atrás. Al mismo tiempo, señalan que se pueden tomar algunas medidas para protegerse: La primera es descargarte siempre las apl icaciones de las tiendas oficiales. También hay que prestar especial atención con los links/enlaces que circulan por redes sociales. Tampoco descar - ga r nada , ni ha c e r transacciones bancarias con wifi públicos. Limitarse a mandar mensajes de Whatsapp o chequear redes sociales, pero evitar escribir cualquier tipo de contraseñas en una conexión insegura. Respaldo Los datos personales están protegidos en nuestro país bajo la Ley 25.326 que establece que cada persona es dueña de su información.