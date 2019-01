El ex ministro de Salud alertó de posibles brotes de más enfermedades

Daniel Gollan, ex ministro de Salud, habló sobre el brote de hantavirus y sobre "la falta de una política de salud de prevención" por parte de la secretaría de Salud de nación a cargo de Adolfo Rubinstein.

El ex funcionario alertó sobre la posibilidad de que aparezcan nuevos brotes de otras enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla porque bajaron los presupuestos en algunas áreas hasta el 80%. "No hay reactivos, no hay personal, quitaron todo lo que es preventivo. Disminuyeron los presupuestos en forma dramática y casi no hay prevención, ni alerta temprana de las enfermedades", aseguró en una entrevista con Radio 10.

Además, el médico calificó al parte que dio la secretaría de salud sobre los casos de hantavirus como "vergonzoso".

"No tienen un plan de prevención. Eliminaron el ministerio para no pagar unos pocos pesos y lo vamos a pagar enormemente los argentinos", afirmó.

Sobre el primer caso de hantavirus en la Provincia de Buenos Aires, Gollán manifestó que "es una buena noticia que no tendría un nexo epidemiológico con los de Epuyen. No es un caso que se transfiere de persona a persona. De lo contrario estaríamos en una situación muy seria".

Por otro lado, contó que hay gran preocupación entre los médicos porque aumentaron los casos de sífilis en el país. "De 3.800 casos anuales que se registraban en 2015, ahora tenemos 11.700 casos por año. Lo grave es que se multiplicaron 4 o 5 veces los casos congénitos. Nacen chicos que nacen con sífilis porque no repartieron preservativos".