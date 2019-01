Nueva Bandera Nacional en el Monumento al Cabo 1ro. Mario Rodolfo Castro

El monumento en homenaje al Cabo 1ro. Mario Rodolfo Castro y Héroes de Malvinas que se encuentra ubicado en el ingreso a la ciudad, entre barrio San Nicolás De Bari (200 Viviendas) y la Estación Terminal de Ómnibus, recibió una donación por parte del Suboficial Mayor Miguel Martínez, integrante del Regimiento de Infantería N° 15 de La Provincia de La Rioja.

Martínez había hecho un compromiso de obsequiar una Bandera de reposición para el imponente monumento Inaugurado el 2 de Abril de 2018, precisamente en momentos que participó del Acto invitado por el municipio y transmitió éste deseo a sus camaradas, los que acompañaron la intensión y en estos días pasados pudieron cumplir con ese propósito.

“El Cabo Castro fue un amigo y un joven tinogasteño al que conocía y que como todos sabemos se fue a Buenso Aires para ejercer la Carrera Militar y el destino le puso en el camino Defender La Patria, ofrendando su vida en la Guerra de Malvinas en 1982 como tantos otros jóvenes soldados heroicos. Cuando presencie el acto muy emotivo del año pasado junto a otros camaradas y ex Combatientes y Movilizados, donde se inauguró este gran monumento que le reconoce su valor heroico, quise contribuir con ésta Bandera más allá de venir siempre a los actos. Como es lógico, meses pasados había observado que la enseña mostraba un importante desgaste y por eso me puse en campaña para comprarla, comentándoles esto a mis Camaradas del Regimiento, situación que me apoyaron y ayudaron para que ahora se luzca en estas vacaciones, tan bella y reluciente como esta obra”, expresó el Suboficial Mayor.

Miguel Martínez que es tinogasteño, solicitó autorización a las autoridades municipales para producir el cambio de Bandera y espera en su próxima visita poder saludar personalmente al Intendente municipal Sebastián Nóblega, según comentó.

En la actualidad Martínez se encuentra cumpliendo funciones como Suboficial Mayor en el R.I. N° 15 de La Rioja, lugar en el cual le restan pocos meses para que se produzca el retiro y por ende, el regreso esperado hacia su pago natal.