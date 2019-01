Se negó a enviar fotos en lencería para un trabajo: "Gorda boluda, terrible aparata sin personalidad"

Cuando a Daiana Ferrúa le ofrecieron trabajar en una consecionaria no imaginó que iba a sufrir en carne propia una grave situación de discriminación: la mujer fue contacta por un agente de la empresa Manpower, de La Plata, que le pidió fotos en ropa interior y como se negó la llamó "gorda".

Según denunció Daiana en su cuenta de Facebook, en un primer llamado telefónico la empresa, que funciona como intermediaria, le dio detalles sobre el empleo. Hasta ahí todo iba bien. Pero luego recibió un mensaje de WhatsApp donde le pedía el CV y 12 debían ser "en lencería".

"No entiendo por qué tengo que mostrar mi cuerpo en lencería si al fin y al cabo es un trabajo, no un desfile de moda. Discúlpame pero me parece absurdo lo que piden", señaló la joven.

El representante le contestó que pedían esas fotos "para detectar a las tímidas y acomplejadas" y, ante la negativa de Daiana, explotó: "No necesitamos saber de tus complejos".

"Decís pesar 70 kg, sos una gorda acomplejada", insistió el agente de Manpower, acusándola por negarse a enviar las fotos "recién ahora" y no cuando hablaron por teléfono.

Daiana contestó que era su decisión si enviar ese tipo de fotos o no y acusó al representante de discriminar "al que necesita laburo". "Gracias por lo de 'gorda acomplejada', habla mucho de usted", le escribió.

Sin embargo, lejos de disculparse por lo dicho, la persona que enviaba los mensajes, volvió a discriminarla: "Gorda boluda, encima terrible aparata sin personalidad".

Según pudo saber minutouno.com, Daiana realizará este martes una denuncia para evitar que se repitan casos como el suyo.