Compás de espera en el conflicto salarial de la UTA y los empresarios

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Vergara, confirmó que esperan hasta hoy para que los empresarios del transporte público de pasajeros hagan efectivo el pago de los sueldos adeudados a los choferes.

“En asamblea se resolvió este compas de espera hasta la jornada de mañana (por hoy). Esperamos que los empresarios saquen debajo del colchón la plata y paguen los sueldos”, manifestó.

Vergara dijo que hasta la fecha solo falta que cumpla la empresa 25 de Agosto y son más de 100 los trabajadores que aún no pudieron cobrar el sueldo y el aguinaldo. Al tiempo que confirmó que la empresa El Nene, Guido Mogueta y Rubi ya pagaron algunos compromisos salariales.

Además comentó que hoy a las 9 se reunirá la Comisión Directiva de la UTA para analizar la situación y cómo continuarán con el reclamo. Dijo también que invitaron a las autoridades de la Dirección de Transporte.

Por otra parte, el referente gremial habló de la comunicación que mantuvo con el ministro de Servicios Públicos, Guillermo Dalla Lasta, luego del anuncio del paro para hoy que suspendió. “Dalla Lasta nos pidió no llegar al paro. El Gobierno se comprometió que hoy enviará otro subsidio para las empresas. No sabemos de cuánto será la partida, lo que sí sabemos es que trabajo de nuestros compañeros no puede ser en base a una permanente política de subsidio, las empresas tienen que revestir esto”, declaró.