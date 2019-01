Ávila criticó el acuerdo Gobierno - Unidad Ciudadana y avanzará con un nuevo frente

El diputado por el Frente Unidad Ciudadana, Hugo Ávila, se refirió a la interna que enfrenta el sector al que representa y dijo que no discutirá sobre quién se quedará con el sello sino sobre ideas.

Ávila además dejó al descubierto la fuerte pelea que existe puertas adentro tras el posible acuerdo entre el Gobierno provincial y Unidad Ciudadana.

En medio de la polémica que comenzó a circular días atrás sobre un segundo lanzamiento del espacio en Catamarca con miras el proceso electoral, Ávila dijo que mantuvo varias conversaciones en Buenos Aires con uno los máximos referentes kirchneristas, Oscar Parrilli, donde planteó, entre otras cosas, la disputada por el sello de Unidad Ciudadana en el ámbito provincial.

“Le dijimos a Parrilli que si la estrategia es esa, no tenemos problema. Nosotros no discutimos por sellos sino por ideas. El peronismo se llamó en el 46 Partido Laborista, en el 49 Partido Único de la Evolución, después Partido Justicialista, y en Catamarca ha tenido muchos nombres o denominaciones, desde llamarse Partido Justicialista a llamarse MAP. Lo que hay que discutir son ideas, el sello seguramente va a quedar en manos de la Gobernadora (Lucia Corpacci) y lo diluirá en el Frente que ella conforme. Me parece bien y no tenemos nada en contra de eso”, manifestó.

En ese contexto, agregó: “vamos a conformar un frente electoral con una marcada identidad peronista”.

Ávila dejó en claro que no seguirá defendiendo y apoyando la eventual candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y trabajará para afianzar la doctrina kirchnerista.

El ex jefe comunal de Tinogasta también le dedicó un párrafo aparte a quienes buscan hoy dejarlo afuera de Unidad Ciudadana y dijo en el 2017, cuando nadie quería nombrarla a la compañera Cristina, que él junto a otros dirigentes, luchaban para mantener viva la llama de Unidad Ciudadana en Catamarca.

“Es muy difícil que a nivel local, desde el sector nuestro (por Unidad Ciudadana) lleguemos a un acuerdo con la Dra. Corpacci. Esto, más bien, es una operación política que hace la gobernadora directamente con Cristina (Fernández de Kirchner) para que el sello de Unidad Ciudadana lo tenga ella en la provincia y formar parte del frente que va a encabezar ella o (Raúl) Jalil, quien sea el candidato”, disparó.

Listos para ir en Marzo

Por otra parte, Ávila, al ser consultado si se va a ser parte del Frente Unidad Ciudad o sí está dentro otro sector que le permita participar en la contienda electoral, dijo: “No. Nosotros tenemos un propio partido. Partidos sobran en Catamarca y en caso de una eventual elección en marzo en Catamarca estamos listos para participar. Hicimos un plenario y se sumaron dirigentes nuevos y están pendientes varias reuniones en el interior, en base a eso se va ir tomando la dirección. La candidatura a Gobernador se va consensuar con todos los dirigentes”, afirmó.

A tiempo que comentó que mantiene contacto con “muchos dirigentes peronistas a los que no les cayó bien la eliminación de las PASO. Una vez más Corpacci ratifica que su identidad kirchnerista es muy pero muy floja porque las Primarias fueron una creación del krinersimo y ella (por Corpacci) la borró de un plumazo a través de la mayoría absoluta que tiene en la Legislatura”, expresó.

Peronistas disidentes

El ex intendente de Tinogasta descartó cualquier tipo de reunión o encuentro con funcionarios del Gobierno provincial que desemboque en un posible acuerdo político.

“Nosotros (por Unidad Ciudadana) somos peronistas disidentes de Lucía Corpacci. Entendemos que el gobierno de Corpacci no es un gobierno verdaderamente peronista”.

En ese contexto agregó: “No nos ha gustado el acompañamiento que han hecho de manera incondicional a las políticas de ajuste, de hambre, de exclusión, de endeudamiento, de cierre de fábricas, de apertura de importaciones por parte de Macri”.

A su vez, Ávila criticó la gestión de la gobernadora Lucía Corpacci y del intendente de la Capital Raúl Jalil. Dijo que ambos son opciones “macristas”.

“Hay que tener una alternativa peronista, porque cualquiera de las dos opciones que están plantadas hoy en la provincia son macristas. Una es el Frente Cívico-Cambiemos y la otra es Lucía Corpacci o Jalil”.