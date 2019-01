“Lleguemos al Barrio” recorrió un total de 24 localidades de toda la provincia

El Programa Provincial “Lleguemos al Barrio”, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, presentó el balance 2018 con todos los detalles en cuanto a las prestaciones y kilómetros recorridos.

Uno de los objetivos del “Lleguemos al Barrio” es acercar servicios de salud a los puntos más alejados de la provincia, donde no se cuenta con todas las especialidades médicas, buscando mejorar la calidad de vida de las personas.

Cumpliendo con esta meta, los móviles sanitarios recorrieron 10.065 kilómetros y un total de 24 localidades de toda la provincia: Recreo, Casa de Piedra, Los Altos, Alijilán, San José, Antofagasta de la Sierra, El Peñón, Aconquija, Balcozna, Hualfín, Fiambalá, El Salado, San Martín, San Pedro, Lavalle, Rosario de Colana, Morteritos, Las Cuevas, Laguna Blanca, Corral Blanco, Vilisman, Los Castillos, Londres y Valle Viejo.

Se realizaron 18.881 prestaciones: 570 de clínica médica, 1.317 pediátricas, 1.215 odontológicas, 1.391 oftalmológicas y 1.104 de otorrinolaringología. Además, 1.188 consultas cardiológicas y se hicieron 1.153 electrocardiogramas. El Mamisan atendió 534 consultas, Enfermería 1.887, Farmacia 1.282, y el Laboratorio tomó 1.011 muestras. Por último, se colocaron 3.113 dosis de vacunas, y Zoonosis aplicó 1.538 vacunas a mascotas y desparasitó 1.578 animales.

Al respecto, el ministro de Salud, Ramón Figueroa Castellanos había dicho en los últimos días de 2018 que el programa “busca llegar a los lugares donde el sistema de salud no puede. Busca de la mejor manera posible, subsanar ese déficit. Donde no tenemos médicos, donde no tenemos especialistas, vamos con el programa, y nos da muchas satisfacciones. Nosotros no paramos nunca de andar, de recorrer”.

Para la coordinadora Barrera “hay muchas cosas que resaltar del Programa. Este año que pasó trabajamos muy bien con la farmacia y es de destacar que ya estamos dentro de la CUS (Cobertura Universal de Salud) Medicamentos y que facturamos para el programa SUMAR. Para este año sería interesante poder incluir este año actividades relacionadas con la Salud Mental”.

Uno de los puntos de coincidencia de todos los profesionales que trabajan en el programa es el nivel de satisfacción.

Se resalta siempre el vínculo que se crea con la comunidad visitada y que además de resolver problemas en el momento, quedan pautadas nuevas visitas para continuar tratamientos.

Durante el año que pasó fueron un éxito varias especialidades y se destacaron, por ejemplo la entrega de anteojos y la participación del Departamento de Zoonosis.