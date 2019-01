Horóscopo de hoy Lunes 14

ARIES - Te espera un día difícil. Si eres parte de un grupo o equipo, o simplemente estás entre amigos, puedes sentir un poco de incomodidad. ¿Podría ser que provocases celos a los demás? Sólo hay una manera de averiguarlo. Limpia el ambiente diciendo lo que hay que decir. Dilo de forma clara y directa y eliminarás cualquier mal sentimiento en tu grupo.

TAURO - A veces los sueños parecen ser sólo eso, sueños. Viajes, un proyecto, o un nuevo hogar pueden ser algunas de las cosas que has estado tratando de lograr desde hace algún tiempo. Hacer que cualquiera de estos sueños se haga realidad significa, posiblemente, poner en peligro las relaciones. Tus sueños pueden parecer particularmente inalcanzables hoy. Quizás primero tienes que trabajar en tus relaciones antes de poder realizar tus sueños.

GÉMINIS - Hoy se te presentan dos alternativas. O realizas una labor de introspección y meditas en una esquina, o tendrás que acudir a una buena amistad y confiarle tu insatisfacción. No dudes en bajar la guardia y expresarte aún más honestamente de lo que es normal para ti. No te preocupes porque tus problemas vayan a aburrirle. Los verdaderos amigos están felices de ayudar. Tú harías lo mismo, ¿cierto?

CÁNCER - Hoy va a ser un día excelente para conocer gente interesante. Y no habrá nada superficial en cuanto a estos encuentros. Por el contrario, las conversaciones que tengas con las personas que vas a conocer te llegarán hasta lo más profundo y te afectarán a un nivel emocional. ¡Pero no te dejes seducir sólo por ideas! ¡La realización de estas también importa!

LEO - Puedes esperar que el día de hoy sea un poco intenso. Incluso si has tomado la decisión de no dejar que nada te desanime, todavía puedes albergar algunas emociones negativas de los últimos días. Aprovecha este tiempo para aliviar el estrés. Habla con alguien cercano o sal a hacer ejercicio y liberar la energía que llevas dentro. Algo artístico, como realizar bocetos o fotografías, te ayudará a eliminar algo de la energía negativa. Un emocionante proyecto u oportunidad podría presentársete hoy.

VIRGO - El contacto con amigos que viven o trabajan lejos podría traerte una serie de nuevas oportunidades. También podrías estar pensando en hacer un viaje, tal vez a otro país o en barco. Una oportunidad de asistir a un seminario de algún tipo podría presentársete, posiblemente a través de amigos. Están sucediendo muchas cosas, pero trata de mantener la concentración. Lo que suceda hoy podría ser demasiado importante como para dejar que tu mente esté confusa.

LIBRA - Nuevas posibilidades de inversión podrían presentársete hoy. Esto podría implicar una inversión de tiempo, dinero u otros recursos. También puedes considerar un nuevo y emocionante comienzo de algún tipo. No te permitas emocionarte tanto que te lances sin considerar todos los pros y contras. Es posible que desees consultar a un amigo o a tu pareja. ¡Esta sería una excelente excusa para programar una noche romántica!

ESCORPIÓN - Si has estado sintiendo una ira profunda, hoy no es el día apropiado para dejarla salir, sino el día para considerar cuál es su origen. Las grandes reuniones de familia o amigos deben evitarse a toda costa. No, ¡esto no significa que puedas tomarte el día libre! Sólo ten mucho cuidado con tu temperamento. Un poco de aislamiento ayudará mucho a aliviar tu tensión, y puede darte algunas ideas interesantes.

SAGITARIO - Si por casualidad todavía albergas cierto resentimiento hacia alguien, probablemente va a salir a relucir hoy. Puedes volverte alguien inflexible o incluso vengativo. Decirle a esa persona lo que sientes no logrará otra cosa que causar a ambos dolor y pesar. Ventila tu enojo de manera saludable, como por ejemplo a través de algún tipo de actividad física intensa. Además, esta persona realmente tiene razón en lo que ha estado diciendo. Así es, se preocupa por ti.

CAPRICORNIO - No soportas a los tontos, y a los tontos superficiales aún menos. Tienes la capacidad de enseñarles una lección a los que te rodean. Eres inflexible hoy, y no puedes entender por qué los demás no tienen tus mismos altos estándares. Pero ¿eres realmente alguien tan honesto como esperas que lo sean los demás? Recuerda que es probable que la calidad de un esfuerzo se pueda juzgar de manera diferente por cada persona que lo experimenta.

ACUARIO - Este es un día de desafíos. Se te puede dar muy bien el ponerte a pensar cómo, al ponerte a analizar al pasado, demostrarás que has logrado ciertas cosas en tu vida. ¿Qué has creado en los últimos diez años que tenga carácter personal? ¿Ha seguido el ejemplo de alguna otra persona porque dudabas de tus capacidades? ¿Te has eternamente “casi” preparado? ¿Te has atrevido a lanzarte a proyectos que aún eran imperfectos?

PISCIS - Si das la impresión de que estás de un humor reservado e introspectivo (incluso si no es así), tendrás éxito en evitar la confrontación. Hoy no hay tal cosa como un simple intercambio con alguien. Pero incluso en este ambiente, es todavía un gran día para evaluar tus objetivos fundamentales un poco más de cerca.