Manzi habló de su candidatura a Gobernador y le reclamó a la Provincia certeza electoral

El actual diputado que integra el bloque FCyS - Cambiemos en la Cámara baja provincial y máximo referente del ARI - Coalición Cívica, en Catamarca, Rubén Manzi, en una entrevista con LA UNION, habló sobre sus aspiraciones políticas, su relación con la UCR local, el vínculo con el Presidente de la Nación Mauricio Macri y el llamado a elecciones provinciales.

¿Cuál es futuro político? ¿Va a disputar la Gobernación 2019?

- Mi candidatura a Gobernador toma fuerza quizás tras las conversaciones con Marcos Peña (El Jefe de Gabinete de Mauricio Macri) y con Sebastoán De Luca (Secretario de Interior de la Nación). Ellos me han alentado y estiman que estoy bien posicionado dentro del espacio político FCyS - Cambiemos. Pero siempre hago la misma salvedad - y esto que voy decirle, quisiera que lo refleje porque es de gran importancia- me parece que es muy sano e importante esta valoración, pero es muy importante para mí el aval de los partidos locales, es decir la UCR, el Frente Cívico y Social - Cambiemos, PRO, Movilización, Neo, Fe son partidos que forman parte de este espacio político”.

¿Cómo es su relación política e institucional dentro del Frente Cívico?

- Creo que no tengo cuestionamientos severos a sortear, pero no quiero hablar antes que lo hagan las estructuras orgánicas. Es una cuestión de prudencia.

¿Y su relación con Alejandro Páez, presidente de la UCR local? ¿Hablaron de candidaturas de espacios políticos?

- Me falta conversar con las autoridades de los otros partidos y tengo una reunión pendiente muy importante con Alejandro Páez. Es público y notorio que estuve haciendo gestiones y trámites con el presidente del PRO, Enrique Cesarini, el espacio es mucho más que Coalición Cívica - Pro. Pero estamos muy contentos por el trabajo que venimos haciendo de casi dos años. Estamos trabajando en función de crear una alternativa creíble, superadora y está dando sus frutos.

¿Pero Ud. mantiene conversaciones con Páez?

- Tenemos comunicaciones con Páez, por ahí por algo puntual en términos generales veo que coincidimos bastante en nuestra visión, pero esto no significa que sea un acuerdo cerrado. Las conversaciones son buenas.

¿Es importante para Ud. cerrar un acuerdo con Páez antes de avanzar con su candidatura?

- No. Estoy peleando y trabajando en función de la candidatura. En esto no me voy hacer el distraído, ni el sorprendido. Simplemente estoy convencido que puede representar el espacio y lo quiero hacer. Estoy convencido que podemos ganar. Pero también soy muy consciente que en este espacio hay actores importantísimos que tienen que dar su aval.

¿Su relación con el ex gobernador y actual senador nacional Eduardo Brizuela del Moral?

- Es muy buena la relación.

¿Brizuela del Moral lo acompaña en esta decisión?

- No quiero hablar por nadie. Quiero que hable cada uno de los actores, sobre todo tratándose de referentes importantes como Oscar Castillo, Brizuela del Moral y otros referentes del radicalismo. Creo que son ellos los que tienen que dar su opinión en el momento que ellos lo crean oportuno. No quiero avanzar sobre la opinión de ellos, más allá de que se pueda insinuar o decir algo en lo privado, ahora cuándo ellos hacen publica su opinión, es una decisión de ellos.

¿Ha podido acceder o manejan algún tipo de encuestas o sondeos?

- Si. Algunos datos de encuestas, por ejemplo, que muestran que el presidente Macri mejoró. Este dato nacional también se replica en Catamarca. Hay una recuperación de la imagen de Macri. Son sondeos generales, no en un contexto de fórmula, sino de imágenes.

¿Cuándo van a ser la elecciones en Catamarca?

- Bueno, eso lo sabe la Gobernadora (Lucia Corpacci) yo no lo sé. No tenemos certeza electoral, estimo que serán en marzo, pero esa es mi opinión.

¿Los tiempos electorales dan para convocar en marzo?

- Los tiempos dan en un marco de profundo cuestionamiento desde el punto de vista técnico legal. Porque la Ley que suprimió las PASO (Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias) fue sancionada después que los tiempos ya estaban corriendo. Por lo que entiendo es ilegal y este sentido hemos hecho una presentación judicial. ¿Qué va resolver al justicia? No sabemos. Lo que sí sabemos es que esa circunstancia, que nosotros consideramos ilegal, hasta fines de enero la Gobernadora podría llamar para que las elecciones sean el último domingo de marzo.