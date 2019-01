Emotiva carta del hijo del turista argentino que falleció en Chile: "murió intentando salvarme a mí"

Mario Petta había viajado desde San Juan a Chile para pasar las vacaciones en La Serena junto a su familia. Allí se encontraban él, su esposa y sus tres hijos, el miércoles a la tarde, cuando falleció por intentar rescatar a uno de los chicos que estaba siendo arrastrado por las olas.

Asombrado por la repercusión que tuvo el caso, Tomás Petta usó el perfil de Facebook de su papá para relatar cómo se produjo la muerte del hombre de 49 años.

"Hola, soy el hijo de Mario, viendo todas las publicaciones y comentarios, vengo a hablar sobre él ya que murió intentando salvarme, salvarme a mí... Todavia no puedo creer, lo tan cerca que lo tuve y ya no está", empieza la carta del chico, cuya edad no trascendió.

En el texto, Tomás recordó las últimas palabras que escuchó de su padre: "tené cuidado, te van a llevar las olas", le aconsejó. "Yo como un idiota quería meterme a una ola más, hasta que no toqué suelo. Intenté llegar hacia él y el mar me llevaba más adentro, cada vez me cansaba más hasta que lo llamé", contó.

"Él se acercó a mí -siguió Tomás- y trató de empujarme hacia la costa, hasta que no tocamos suelo los dos. Estaba desesperado, pidiendo ayuda. Un señor me llamó y me tiró una tabla de surf para poder sostenerme ahí, pero no llegó. Llegaron los salvavidas, me agarraron y les dije que mi papá estaba ahí. Tomaron a mi papá, lo subieron al bote y después a mí".

Cuando llegaron a la orilla todo se complicó, de acuerdo con el relato de Tomás. "Yo estaba bien, mareado. Mi papá estaba pálido, vomitando agua como yo. Tenía pulso. No sé qué pasó cuando llegábamos a la costa, lo subieron a la camioneta y le comenzaron a aplicar RCP, se hizo una ronda en la playa, todos pendiente de lo que pasaba, yo y mi mamá llorand, a los gritos. Mi papá inconsciente", recordó.

En medio de esa escena, decidieron trasladar a Mario. "Nos dijeron que había reaccionado, al parecer era mentira. Nos dijeron que iba al hospital de La Serena, también era mentira. Lo habían llevado a una clínica cerca de allí. Tuvimos que pedir ayuda a un tipo cualquiera para que nos acerque, mi mamá no podía manejar. Llegamos a la clínica gritando", agregó.

Por último, dijo que la familia ya se disponía regresar al país. "Ahora por volver a San Juan, estamos más tranquilos, recibimos ayuda de muchas personas y les agradezco. Gracias", finalizó.