Nuevas declaraciones de la hermana de Thelma Fardin: "Si la hubiesen violado no estaría así"

Tras conocerse el adelanto de la entrevista a Carla Lescano, media hermana de Thelma Fardin, en las que aseguraba que la actriz -que denunció a Juan Darthés por violarla cuando ella tenía 16 años – padecía “serios problemas psiquiátricos y psicológicos”, ahora se revelaron nuevas declaraciones.

“No sé cuál fue la otra situación, no puedo poner las manos en el fuego por eso, pero estoy segura que no hubo la situación carnal de la que ella habló. Además, conociendo el perfil de Thelma y cómo se dan las cosas, cualquier persona que realmente fue violada, y te estoy hablando en primera persona, tu vida cambia cien por ciento para toda la vida”, declaró Lescano.

Si bien se indicó que ambas hermanas no tenían relación, la mujer aseguró que “desde sus 16 años hasta hoy la vi muchas veces y en ningún momento esbozó ninguna posibilidad de haber sido violada”.

“La vi reiteradas veces después de este supuesto suceso tan escalofriante que contó ella que, si hubiese sido verdad, ella no estaría en las condiciones psicológicas que estuvo durante estos diez años. Te lo digo desde el punto de vista de una persona que sí fue violada, abusada y perpetrada por una persona (sic)”, sostuvo Lescano en la entrevista sobre su denuncia al padre de Thelma.

“Ella ya quiso exponer a una pareja de mi mamá por la misma mentira. La persona le dijo a mi mamá 'yo te quiero mucho, te aprecio, pero no voy a pasar por las mentiras de esta chica'. Ella, todo el tiempo, trató de buscar una situación similar a la mía”, indicó la media hermana de Fardin.

En otro momento de la entrevista, Lescano reconoció que con Thelma estuvieron “separadas mucho tiempo” y que su madre “estuvo con tratamiento psiquiátrico” por la situación antes mencionada: “Mi mamá estuvo del lado del papá de Thelma y no del mío, declaró en contra mío, no a favor. No fue una denuncia sola, fueron varias. La primera denuncia que le hice al papá de Thelma no fue por abuso, fue por golpes, golpes fuertes. Yo estaba lastimada. Eso fue desde los 7 a los 12”, declaró Carla.

Además, aseguró que en cuanto a su situación personal “le daba miedo revolver la historia sobre el papá de Thelma porque todavía está vivo”: “Ella me dijo que cuando lo fue a ver estaba muy enfermo viviendo en La Pampa. Le tengo miedo por mí y por mis dos hijos”, sostuvo al final.