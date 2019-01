Para Darthés, el testimonio de hermana de Thelma "no modifica nada"

El abogado de Juan Darthés, Fernando Burlando habló luego de que se conociera el testimonio de la media hermana de Thelma Fardin en donde asegura que no cree en la versión de la actriz sobre la violación.

En ese sentido explicó que lo que contó Carla Lescano "son circunstancias importantísimas con mucha intoxicación con cuestiones vinculadas a la violencia y los abusos que sufrió Carla por parte del papá de Thelma y que fue condenado a prisión", dijo Burlando en una entrevista exclusiva con C5N desde Punta del Este.

"Empiezan a encontrarse justificativos a determinadas conductas que es importante que investigue la Justicia", sostuvo y adelantó que el audio ya es parte de la causa judicial y en caso de un futuro juicio ya llamará para que sea una futura testigo.

En cuanto a Juan Darthés contó que habla seguido y que la noticia sobre las declaraciones de la hermana de Thelma a él no lo modifican. "Él está muy mal. Para él no modifica en nada esto. Está desterrado del país que quiere, no puede trabajar. No la está pasando nada bien", agregó su defensor.