Trabajadores del transporte quieren “ser parte de la solución”

La Gobernadora Corpacci recibió a la directiva de la UTA. En la oportunidad, los gremialistas emitieron un comunicado, declarándose “en alerta y estado de asamblea permanente”. Allí también señalan que “los trabajadores queremos ser parte de la solución”, en el marco de las negociaciones que se mantienen con los empresarios del sector, en procura de una salida al conflicto, que un momento amenazó con la paralización de la actividad por parte de las patronales concesionarias de ese vital servicio público. Con la firma de Juan Vergara, secretario general de la UTA, desde el sindicato se advirtió sobre “el peligro para las fuentes de trabajo de más de 500 trabajadores” y la desatención en el transporte público para “más de 90 mil habituales usuarios”. El documento de la UTA “Ante la crisis que atraviesa el servicio de transporte de pasajeros, a raíz de la decisión del gobierno nacional de eliminar los subsidios al combustible que recibían las empresas del sector, los trabajadores de la actividad y la UTA (Unión Tranviarios Automotores) nos declaramos en alerta y estado de asamblea permanente. “Puntualmente en Catamarca, la arbitraria y desconsiderada medida de la gestión “macrista”, deja al borde de la inestabilidad y hasta del despido a más de 500 trabajadores, que se desempeñan en las cinco empresas que presentan el servicio urbano en la Capital y el valle central, como en las otras seis que lo hacen en los recorridos de media y larga distancia del territorio provincial. “La reducción de las frecuencias ya operado por las decisiones empresariales, como el lock out patronal que anticipa paralizar definitivamente el transporte de pasajeros, ya afectan el traslado y la concurrencia a sus lugares de trabajo o, en este tiempo, a sus espacios de recreación o de vacaciones a los más de 90 mil habituales usuarios, que diariamente requieren de este servicio público en Catamarca. “Ante estas circunstancias, es que respetuosamente solicitamos a la Gobernadora de la Provincia, compañera Lucía Corpacci, su puntual intervención para destrabar la asignación de una contribución provincial, que permita paliar la eliminación del subsidio nacional, que por imperio de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Macri transfirió y obligó a su adhesión por parte de todas las provincias. “Desde la UTA estamos muy preocupados y atentos, reuniéndonos en forma permanente, porque advertimos y tememos que una de las “soluciones” más a mano sean la reducción y hasta la eliminación de frecuencias y/o recorridos, con el consecuente deterioro del servicio para miles de comprovincianos y la más gravosa amenaza de las cesantías para más de 500 familias catamarqueñas. “Y en este conflicto, los trabajadores del transporte, y de manera particular la UTA Catamarca, no queremos ser convidados de piedra, porque la falta del subsidio no afecta únicamente a los empresarios, sino que directamente ataca el bienestar, la tranquilidad y la dignidad de nuestra familias, como la de miles de catamarqueños, quienes ya deben padecer los efectos de la más gigantesca inflación de los últimos años, la devaluación y los reiterados aumentos de las tarifas en los servicios públicos, como en la ya inalcanzable canasta familiar. “En ese sentido, instamos a la búsqueda de los caminos que arbitren la más justa como inmediata solución, porque no admitiremos que sea con un solo despido de un compañero del transporte de pasajeros; que de producirse nos obligará a la implementación de un plan de lucha más severo y contundente. No le escapamos a la negociación y la necesidad de un consenso, pero aspiramos que se contemplen los intereses de todos los involucrados y los trabajadores también seamos parte de la más positiva salida que se encuentre”.