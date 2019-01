Trabajaron en prevención de alacranismo en el casco céntrico

Ante la posibilidad de aparición de alacranes teniendo en cuenta que los trabajos de refacción y peatonalización de calle Sarmiento entre República y Esquiú, conllevan un importante movimiento de suelos; visitó la zona personal del ministerio de Salud de la provincia, encabezado por la subsecretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Dra. Gloria Barrionuevo. Las acciones apuntaron a la concientización y prevención para evitar la picadura de estos insectos.

La subsecretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Dra. Gloria Barrionuevo señaló que “ante los trabajos en los suelos que están llevando a cabo para el embellecimiento de la ciudad, nosotros colaboramos con la comunidad informando. En el recorrido de hoy nos contaron que aparecieron alacranes en dos o tres negocios, entonces es que con más énfasis seguiremos trabajando. Hoy estamos recorriendo negocio por negocio, entregando folletería y mostrando cuáles de los alacranes son más agresivos y cuáles son más benignos. También les explicamos qué hacer en caso de picadura”.

“Estamos trabajando con los departamentos de Zoonosis, la dirección de control de Vectores, y la dirección de Atención Primaria de la Salud que pertenecen a la subsecretaría de Medicina Preventiva y Promoción en Salud”, aclaró.

Barrionuevo aseguró que ante las denuncias “no hubo picaduras solo la presencia de este insecto y se dio la consejería respectiva; es decir cómo proceder si los encontrás y si sos picado”.

“En los folletos que otorgamos está la explicación de las características de los alacranes y en general la gente no se tiene que detener ante la picadura, si lo puede recoger lo lleva al centro asistencial. Debe asistir urgente porque las primeras 4 horas son fundamentales para el tratamiento. La picadura puede tener distinta gravedad, depende del huésped, del tamaño del insecto, de la inoculación que reciba en el momento, por eso lo importante es poner hielo en el lugar picado y consultar al centro de salud”, indicó la subsecretaría.

Prevención

Al ser consultada sobre las medidas de prevención, detalló que “en general cuando empieza el calor salen estos insectos, ya que están escondidos en las cloacas. Es importante controlar las cucarachas y grillos en los domicilios porque de ellos se alimentan; y si fue picado, que hasta ahora hubo menos que en los años anteriores, lo importantes es que debe asistir inmediatamente al centro de salud y no perder horas”.

“Para no tener alacranes deben tener limpios los peri domicilios, no tener escombros, cortar el césped, poner rejillas en los resumideros, y las camas alejadas de las paredes unos 15 centímetros, que las sábanas no toquen el suelo y que estén por debajo de los colchones, revisar los zapatos sacudiéndolos antes de colocárselos, no introducir la mano. También resulta eficiente colocar “chorizos de arena” en las puertas o pegar cinta adhesiva por debajo de ellas”, afirmó la funcionaria de Salud.

El departamento de zoonosis trabaja constantemente dando charlas sobre escorpionismo en distintos ámbitos. En el caso puntual de los alrededores de la obra céntrica, desde el lunes se continuará con esta metodología.