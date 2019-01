Horóscopo del día viernes 11 de enero de 2019

ARIES - Hoy tus capacidades intelectuales y expresivas deberían recibir un impulso de los planetas. Es un excelente momento para organizar tus pensamientos acerca de la presentación de un proyecto a un colaborador, hacer negocios o escribir. En cuanto a tu vida privada, también es un buen momento para examinar los últimos acontecimientos, algunos aspectos de los cuales son todavía parcialmente incomprendidos.

TAURO - En general, el pronóstico para hoy es bastante bueno. La posición de los planetas parece favorecer el averiguar el significado de todo lo que ha ocurrido durante las últimas semanas. Es una oportunidad para que puedas echarle un tranquilo vistazo a la distancia que has conseguido avanzar hacia tus metas. Ya que es un día propicio para las actividades sociales, ¿por qué no te reúnes con amigos y discutes los últimos acontecimientos con ellos?

GÉMINIS - ¿Te has sentido un poco fuera de tono en los últimos días? La niebla puede levantarse hoy y te permitirá finalmente situarte. Probablemente sientes ansias por resolver una cuestión que te ha fastidiado e interferido con tu juicio. Sin embargo, debes ser paciente, especialmente si tiene que ver con asuntos emocionales. Trata de entender, pero no tomes una acción inmediata.

CÁNCER - Es posible que sientas algo de desilusión. Tal vez has perdido de vista tus metas o extraviado tu fe personal. Vas a sentir un poco de alivio a partir de hoy. Esta es una oportunidad para poner fin a lo que ha sido una etapa un tanto apática y melancólica y comenzar una nueva que esté basada en el trabajo y la meditación. Como te puedes imaginar, ¡esta nueva fase será mucho más gratificante!

LEO - Puedes tener la tentación de resolver ciertos asuntos mediante medios radicales. Tu parte visionaria indica que eres muy consciente de los males del mundo. No ves ninguna razón para no tomar medidas para corregirlos. Pero las fuerzas en juego son tan poderosas que no te puedes esperar para instituir un nuevo orden en un día. Si tienes una pregunta emocional que resolver, sería mejor esperar unos días antes de tomar una decisión.

VIRGO - Hoy será un día bastante tranquilo en cuanto a acontecimientos externos, pero es probable que tu mundo interior esté inmerso en una oleada de actividad. Hoy te gustaría poder encontrar la solución a tus angustias, así como a tus aprietos profesionales. Te gustaría lograr llegar a entender bien los acontecimientos que tuvieron lugar durante el mes pasado. En primer lugar debes obligar a tu cerebro a reducir la velocidad.

LIBRA - Por fin, ¡un día sin tensión! El flujo de comunicación facilita los proyectos personales y profesionales. Ahora es el momento de escuchar a tu pareja u otros miembros de la familia sobre los aspectos materiales del futuro. Por ejemplo, ¿estás ahorrando el dinero suficiente para la educación de tus hijos? ¿Está cuidando bien de tu hogar? ¿Estás invirtiendo correctamente? Todos estos son temas que conviene considerar hoy.

ESCORPIÓN - Simplemente no puedes hacerlo todo a la vez. ¿Cómo esperas reducir el estrés y recuperarte mientras al mismo tiempo tienes que seguir siendo un artista superestrella en cada área de tu vida? No te presiones para ser la estrella hoy. Si lo haces, es muy probable que agotes tus reservas aún más. Tómalo con tranquilidad, ¡y relájate! Te has ganado este pequeño descanso.

SAGITARIO - Este es un buen momento para adaptar tu lógica y raciocinio a la realidad. Si no lo haces, vas a encontrarte con algunos problemas intelectuales. Todo el mundo sabe que te encantan las nuevas, pero a menos que tengas planes para dedicarte a escribir novelas, vincula tu pensamiento a la realidad. Tus “castillos en el aire” no son particularmente útiles para el resto de nosotros que vivimos aquí, en el mundo real.

CAPRICORNIO - Va a ser un poco difícil hablar contigo hoy. Tú, a quien las demás personas pueden influenciar fácilmente, escucharás y criticarás todo lo que diga la gente. Nada emocional o vago va a entrar en tu cabeza. Es como si te hubieses instalado un filtro muy fino que deja pasar sólo lo que permites. Vas a parecer alguien con experiencia de verdad. ¡No muestres demasiado!

ACUARIO - ¿Has estado revisando tus antecedentes familiares últimamente? De especial interés es tu formación cultural. ¿En qué entorno educativo, social y religioso naciste? ¿Cuáles son tus valores? Al final, ¿sientes una gran afinidad con ellos ahora o son esos puntos de vista diferentes de los que tienes? Son interesantes vías de pensamiento para el día de hoy.

PISCIS - Es hora de elevar tu sentido personal. Vales tanto como cualquier otra persona, así que ¿por qué no te lo crees? El problema es que eres muy sensible en cuanto a tu ego. A pesar de que sabes que le sucede a todo el mundo, ¡te castigas a ti por su existencia! Esta es una idea noble, pero no te hará ningún bien. Nunca llegarás a la perfección, como nadie lo hace. ¿De qué te preocupas?