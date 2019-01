Diputados ahorró $50 millones tras eliminar el canje de pasajes

La Cámara de Diputados de la Nación ahorró en 2018 un total de 50 millones de pesos tras la eliminación del canje de pasajes no utilizados por dinero en efectivo.

Los datos se desprenden de un informe realizado por la Secretaría Administrativa, a cargo de Florencia Romano.

“Durante 2018, la Cámara continuó implementando modificaciones en el sistema de pasajes con el objetivo de incrementar el ahorro y aumentar la transparencia”, destaca el informe de gestión.

En junio se modificó el procedimiento para la solicitud de viajes al exterior, el cual suma informes previos y posteriores al viaje, lo cual promueve una mayor transparencia.

El 5 de abril de 2018, los presidentes de todos los bloques que integran la Cámara de Diputados de la Nación acordaron con Emilio Monzó la eliminación del sistema de canje por dinero de pasajes aéreos y terrestres asignados a los legisladores nacionales, tras la polémica generada por el uso de ese mecanismo.

“El mecanismo de los pasajes no es algo que está bien. Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien, es querer disfrazar algo de otra cosa”, manifestó oportunamente Monzó.