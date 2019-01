Gallardo: “Nunca me ofrecieron dirigir a Argentina”

El entrenador de River no solo está dejando su huella en River sino que lo hizo también en Nacional de Uruguay, que aprevecharon que “El Millonario” está de pretemporada en Punta del Este y le dieron un reconocimiento.

En conferencia, Gallardo habló de su supuesta baja a la dirección técnica de la Selección Argentina: “Siempre se me ha relativizado con la Selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería. Al yo manifestarme siempre de acuerdo a lo que pensaba sobre todo el proceso, que lo veía muy mal, es como que se me descartó”. Y agregó: “Estoy muy bien donde estoy. Tengo un compromiso total con esta institución. Lo único que dije fue eso, traté de aclarar algo que nunca hice. Nunca la rechacé porque nunca me la ofrecieron. Estaba cansado que dijeran que la rechacé”.

También, se refirió a la actualidad de su equipo: “Lo logrado en este final de año será eterno e histórico. Queda en la memoria, pero hay un momento en el cual se va a competir y es importante focalizar ese punto para no caer en la trampa de no seguir en esa burbuja de quedarnos con lo logrado”. Y siguió: Tenemos que preparanos para competir”.

Cerró: “Estamos en un club que exige. Somos exigentes. Entendemos que la única manera de seguir y avanzar es el trabajo. Queremos ver si podemos achicar el margen con el puntero de la Superliga que será complicado”.