Alfaro: “Guillermo dejó la vara muy alta, hay que trabajar”

No se sabe si le irá bien o mal a Alafaro en Boca, pero siempre resulta interesante escuchar sus declaraciones. En conferencia, Alfaro habló del Boca que agarró: “Me parece que lo de Guillermo (Barros Schelotto) fue muy bueno. Dejó una vara muy alta. A mí no me corresponde analizar lo que ocurrió para atrás: tengo que hacerlo hacia adelante”.

Continuó: “Será cuestión de encontrarle la forma y el equilibrio. Hay que encontrarle la forma a lo táctico para ver de qué manera todos estos jugadores pueden convivir”.

En cuanto a Tevez: “El jugador más emblemático que tiene Boca es Tevez. Y Tevez es un jugador que triunfó en todos lados. Algunos piensan equivocadamente que está terminado: no lo vieron entrenar”. Y añadió: “Lo veo feliz a Tevez. Lo veo comprometido, trabajando con intensidad, transmitiéndole cosas al grupo. Veo al Tevez que quería ver”.

También, analizó a los refuerzos: “ Marcone es muy particular y muy especial. En México no tiene cláusula de salida. Lo conozco, tuve el placer de hacerlo debutar, lo dirigí como a Benedetto. Sé lo que puede dar”. Siguió: “Lo de Campuzano también. He hablado con el jugador y está prácticamente resuelto. Faltan detalles no por cuestiones de Boca”.

La politica de reforzar: “No estamos buscando jugadores determinados puestos específicos porque los tenemos cubiertos, pero a lo mejor se va alguno y tenés que salir a buscarle reemplazante”.