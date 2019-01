Carrió anunció que no será candidata y pidió bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Elisa Carrió estuvo como invitada en la noche del miércoles en el programa “A dos voces”. En el ciclo televisivo fue entrevistada y adelantó que no será candidata a senadora en las próximas elecciones.

La funcionaria explicó que se deberá reunir con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, “para arreglar todo”. Además, ha confesado que el miércoles ha conversado con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Le expliqué las razones por las cuales no quería ser senadora de la Nación, que ya no tenía salud para eso y que me quería centrar en la lucha humanista contra el fascismo…”, explicó la titular de la Coalición Cívica en el programa que se emite por TN.

“Voy a pedir la jubilación pero no me voy a jubilar hasta fin del año que viene, cuando gane Cambiemos. Me encanta volver a la profesión, me gusta ser libre. Yo me defino como rutera, quiero estar con al sociedad, con la gente, quiero luchar contra el hambre y no entrar más al Parlamento“, confesó la funcionara radical.

Por otro lado, confesó que está “aterrorizada” con lo que pueda pasar con el pueblo brasilero bajo el mando de Bolsonaro. “Armar a Brasil es sembrar violencia”, expresó la mujer, quien más tarde añadió: “A Patricia Bullrich la quiero pero no quiero un Bolsonaro en Argentina“.

“Si vos armas una sociedad, a los que van a matar son a los policías honestos. Mi discrepancia con la ministra de Seguridad es que estoy protegiendo a los policías honestos”, apuntó la abogada.

Con respecto a la ley que busca bajar a los 15 años la imputabilidad, Carrió sostuvo que ella “bajaría la edad de imputabilidad a 14 años. Hay que crear una infraestructura distinta. Devolverle el chico a los padres es devolverlos a la calle”, concluyó la diputada.