Horóscopo del día jueves 10 de enero de 2019

ARIES - Cuando se trata de romance en tu vida, puede haber una gran cantidad de palabras pero poca acción. Tal vez tienes un gran encanto que puede mantener las cosas en movimiento a un rápido ritmo intelectual, pero nada sale de ello cuando hay que tomar medidas concretas y manifestar esas palabras en un ambiente romántico. Este es un día en el que este conflicto de intereses se da a conocer más abiertamente de lo habitual.

TAURO - Las cosas están llegando a un clímax dramático para ti en el amor y el romance. Tal vez has estado alimentando una relación. Has puesto mucha pasión y alma en la construcción de una fuerte conexión. Este es el momento de la verdad en el que tienes que dar un paso atrás y ver lo que has ganado con todo ello. ¿Tienes una pareja o alguien que no te aprecia tanto como piensas que debería hacerlo?

GÉMINIS - Para ti, el amor es como una aventura, un deporte loco o algún tipo de videojuego. Últimamente, puedes haberte estancado en el aspecto de fantasía sin tener en cuenta los detalles prácticos de lo que se necesita para mantener una relación a flote. Puede que ahora tengas que adoptar una visión más realista sobre ello. Sé más sensible a tus emociones y hónralas en consecuencia.

CÁNCER - El amor y el romance deben ir bien para ti. Sin embargo, hoy te puedes encontrar con que las cosas se ponen un poco incómodas cuando tú o tu pareja sospechan que hay algo que no es verdad, o que es sospechoso sobre la situación en cuestión. Es posible que alguien te ponga en una situación difícil cuando el velo del engaño de repente se levante y se revele la verdad. Podría ser necesario hacer explicaciones complicadas.

LEO - La noción de verdad podría ser derribada hoy por alguien que te conoce mejor que la mayoría. No se requerirá una larga e interminable conversación ni una profunda explicación para revelar el hecho de que hay un poco de engaño que ha estado cubriendo la verdad. No trates de ocultárselo a los seres queridos que están sólo tratando de hacer lo mejor para ti. Ten apertura y honestidad con aquellas personas que de verdad importan.

VIRGO - Haz lo que puedas para estabilizar tus emociones. El romance debería estar en un camino lento y constante, siempre y cuando tengas honestidad contigo y con los demás acerca de cómo te sientes. Tal vez te has estancado en tu mundo de fantasía y no puedes ver que las cosas marchan a tu favor. El conflicto que se plantea hoy puede ser incómodo, pero al final arrojará más luz sobre la verdad de la situación.

LIBRA - Tienes mucho en qué pensar sobre tus metas profesionales. Vas a revisar los elementos para ver si no hay alguna manera de enfocar las cosas de manera diferente. ¿Existen nuevos caminos que puedes probar o formas de mejorar las cosas? Tu mente va a mil kilómetros por minuto hoy. ¡Aquellas personas que pasan tiempo contigo pueden acabar totalmente agotadas al final del día, debido a todas las preguntas que haces!

ESCORPIÓN - Los temas de amor y romance deberían ir bien para ti, y te darás cuenta de que, independientemente de dónde estás en tus relaciones, estás justo donde necesitas estar. Hay un elemento de fantasía en el trabajo hoy que te hace mucho más susceptible a los sueños e ideas románticas. La buena noticia es que tienes el poder de poner esos sueños en movimiento.

SAGITARIO - Las cosas están llegando a un punto muerto con respecto al amor en tu vida. Tal vez tenías la sensación de que todo iba bien y que no tenías nada de qué preocuparte. En realidad, esta noción de “bien” era tu autonegación en todo su esplendor haciéndote pensar que podrías continuar por tu camino sin considerar realmente cómo tus acciones afectarían a otros.

CAPRICORNIO - El amor es muy real para ti. Tiendes a tomártelo muy en serio, tal vez incluso demasiado. Esta es una de esas emociones que eventualmente domina tu cerebro y no deja lugar para los pensamientos racionales sobre el tema. La buena noticia es que los asuntos relacionados con el amor y el romance deben estar estabilizándose en este momento, dándote la oportunidad de enfrentarte a esta área de tu vida desde un punto de vista racional.

ACUARIO - Es probable que los asuntos del corazón se compliquen un poco. Tal vez tienes la sensación de que alguien te está ignorando y es muy testarudo al respecto. Tal vez esta persona te está ninguneando y se niega a tratar contigo hasta que te arrastres hasta ella con una disculpa. El problema es que tu orgullo es terco, y tu opinión sobre el asunto también lo es, lo que hace difícil cualquier solución.

PISCIS - Tu cálida, amorosa y romántica naturaleza es notada por la gente, aunque no te des cuenta. Tal vez a veces tienes la sensación de que no hay suficiente emoción en tu vida, especialmente en tu vida amorosa. No creas que esto significa que necesitas cambiar para complacer a otros. Tu carácter estable y tranquilo es reconfortante para aquellos que lo entienden y aprecian. La última cosa que quieres hacer hoy es pretender ser alguien que no eres.