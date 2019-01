Los choferes adelantaron que irán al paro total si no cobran los sueldos

En diálogo con LA UNION, El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Vergara adelantó que si los choferes no cobran los sueldos a partir de las cero horas del martes próximo, no habrá servicio de transporte en toda la ciudad.

El referente gremial dijo que hoy realizará las presentaciones en los organismos correspondientes para que, en caso de que la medida de fuerza se concrete, tenga el respaldo legal.

“En asamblea resolvimos que si hasta el lunes no hay novedades de los sueldos adeudados, vamos al paro total de actividades”, declaró. Vergara dijo que desde que comenzó el rumor de que se iba a caer el subsidio de Nación, algunos empresarios comenzaron a escudarse en la quita para no cumplir con el pago de los compromisos salariales.

“El sábado se vence el plazo para depositar los sueldos. Si los empresarios no cumplen, como última instancia esperemos hasta el lunes y sino, a partir de las cero horas del martes, los colectivos no saldrán a la calle. Esta situación no da para más”, aseveró.

Subsidio

Respecto a la asistencia anunciada por el Gobierno, el gremialista dijo que toda ayuda para aliviar la crisis del transporte es bienvenida. Sin embargo reclamó que faltan precisiones y que espera que el anuncio lo realicen de forma oficial y pidió una reunión con las autoridades provinciales y también con los empresarios.