Escrachan a agente de tránsito por manejar en estado de ebriedad

Ayer se viralizaron dos videos en los cuales se puede observar el mal accionar de agentes de tránsito de la Capital, por beber alcohol con el uniforme puesto y, posteriormente, conducir en estado de ebriedad.

Los videos fueron publicados en las redes sociales causando repudio y críticas hacia a los empleados municipales debido a que manifiestan que son ellos quienes deberían brindar el ejemplo a la hora de conducir.

En uno de los videos se puede observar a varios agentes brindando con alcohol con el uniforme reglamentario. Durante la escena, se escucha a uno de ellos decir “salúdalo al Ministro”, por lo que su compañero responde mirando hacia la cámara “Ministro, para usted”, y finaliza con la frase “Hacé la fila, padre”.

Por otra parte, en el segundo video (el cual se estima que fue después del festejo con las bebidas alcohólicas), aparece un agente conduciendo una moto en total estado de ebriedad.

El mismo fue grabado por un transeúnte que al observar la situación, le indica al empleado municipal que se detenga y descienda del rodado ya que no puede manejar en ese estado. El agente detiene la marcha y se dirige hacia un costado. Luego intenta agredir al hombre que lo filmaba pero este se aleja y le dice “a mí no me manotees”. Cabe señalar que el agente llevaba el casco puesto y no se lo sacó en toda la grabación.

Las caras de los empleados fueron “tapadas” en ambos videos para que no se los reconociera. Hasta el cierre de esta edición no pudieron concretar quienes serían los acusados de este mal accionar.