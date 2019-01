Más unidos que antes, Pampita y Pico Mónaco disfrutan con amigos de las playas de Punta del Este

Llevaban más de medio año separados. Sin embargo, la llegada del verano pareció despertar nuevamente el amor entre Pampita y Pico Mónaco, quienes parecen vivir una suerte de mini luna de miel en Punta del Este, donde pasan sus vacaciones.

Cultores del cuidado físico, la modelo y el ex tenista lucieron sus cuerpos en las arenas esteñas, ella con una microbikini negra y él con un traje de baño en el mismo tono.

Risas y miradas cómplices fueron parte de la escenografía de la pareja en la playa. Sin embargo, hubo un gesto que sobresalió a la vista de todos y fue cuando la ex jurado del Bailando le alcanzó una toalla para secarse luego de que el ahora conductor se refrescara en el mar.

Vale recordar que la pareja nació hace ya más de dos años, cuando luego de varias idas y vueltas confirmaron su amor ante las cámaras cuando fueron sorprendidos besándose en el estacionamiento de un conocido shopping porteño.

Luego de poco más de un año de relación, más precisamente en diciembre de 2017, llegó la primera crisis para la pareja. “Sinceramente no quiero entrar en detalles, esperemos que todo se solucione, que tenga un final mejor, pero lo que sí vale aclarar es que no hay terceros ni terceras en discordia, no existe nada”, aclaró Pico en aquel momento.

La reconciliación llegó en un momento muy especial, cuando la top model celebró su cumpleaños número 40 con un selecto grupo de amigas en las paradisíacas arenas de Playa del Carmen. Sin embargo, las mieles se extinguieron rápidamente y la pareja volvió a separarse.

En un intento por recuperar el amor de Pico, Pampita viajó a Rusia en pleno mundial para acompañarlo durante su viaje a alentar a la Selección, pero volvió al país sola y en pleno conflicto con Pampita Online, el ciclo que conducía por la pantalla de Telefe y al que terminó renunciando.

“Yo no tengo problemas con las segundas oportunidades, yo doy mil (risas). Con eso no tengo prejuicios ni me importa lo que diga la gente. Soy libre con mis decisiones y hago lo que dicta mi corazón. Siempre soy arriesgada, después no sé cómo saldrá todo esta vez, no tengo la varita mágica. Pero no tengo miedo de vivir las cosas, soy una entregada a la vida”, afirmó la conductora desde las playas uruguayas, de cara a esta nueva etapa con su actual pareja.

Habrá que ver si esta vez la pareja le gana a las crisis de antaño y se logra consolidar definitivamente luego de poco más de dos años de idas y vueltas, siempre con el verano como testigo de sus apasionados reencuentros