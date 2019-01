"No me puedo ir del país por un enfermo", el desesperado chat de policía asesinada en Mar del Plata

Gisel Varela le dijo al encargado de su edificio que quien sería luego su femicida la estaba hostigando. “Mañana voy a poner otra cerradura”, advirtió desesperada.

El encargado del edificio en el que vivía la agente de Policía Local marplatense Gisel Varela reveló un chat que mantuvo el domingo último con la víctima en el que confesaba que temía por su vida ante las constantes amenazas de su ex pareja y principal sospechoso de su femicidio. “No me puedo ir del país por un enfermo, no es justo”, le había confesado.

“Mañana voy a poner otra cerradura, estuvo acá, en la puerta de mi casa“, le escribió por WhatsApp Varela al trabajador del edificio donde vivía en Alberti al 1500.

A ese domicilio, Alejandro Cejas iba a buscarla y hostigarla a pesar de tener una orden de restricción de acercamiento de 300 metros del lugar.

“Sabés lo que pasa, vos estás en riesgo de vida porque él está enfermo y si te llega a ver con otro hombre así sea un amigo no sé cómo va a reaccionar”, le advertía Juan Carlos a Gisel quien le respondió: “Lo voy a ir manejando, cuando no pueda más me voy a ir a lo de mi viejo”.

Cejas había estado demorado por violencia de género. La restricción perimetral fue emitida el 8 de agosto del 2018 por el Juzgado de Familia 4 de Mar del Plata.