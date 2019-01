Horóscopo del día miércoles 9 de enero de 2019

ARIES - La comunicación con los demás debería ser muy eficaz y tu calendario social estará lleno. Te sientes bien contigo gracias a un aumento en tu confianza que te recuerda que puedes hacer cualquier cosa. Tienes la capacidad de hacer malabares con muchas cosas a la vez y la resistencia física para mantener un ritmo rápido.

TAURO - Relacionarte puede ser difícil para ti, ya que tienes la sensación de que los demás no ven las cosas tan profunda o emocionalmente como tú. Tal vez sientes que todo el mundo es superficial, haciéndoles más afortunados en un sentido aunque necesitados en el otro. Trata de no centrarte tanto en los demás. Lo mejor es concentrarte en ti. No te tomes tan en serio. Adopta un enfoque más alegre hacia la vida.

GÉMINIS - Tienes mucha energía física. A veces, puedes sentir como si tuvieses una fuente inagotable de energía. Estás en un punto culminante de tu ciclo anual, a medida que las cosas están llegando a su cúspide dramática. Es probable que las dificultades que conciernen a este clímax te hagan actuar de manera agresiva si las cosas no salen bien. Encuentra una salida constructiva para toda esta energía física.

CÁNCER - Encontrar el punto de comodidad puede ser difícil para ti. Puedes sentir como si no estuvieses en conexión con tus ideales o metas. A pesar de que intentas poner las cosas en movimiento, en realidad no salen de la manera que deseas. Hay una energía difícil que te hace sentir como si necesitases unirte a un campo u al otro para lograr sentir aceptación. El problema es que ninguna de las partes te es atractiva.

LEO - Encontrar el punto de comodidad puede ser difícil para ti. Puedes sentir como si no estuvieses en conexión con tus ideales o metas. A pesar de que intentas poner las cosas en movimiento, en realidad no salen de la manera que deseas. Hay una energía difícil que te hace sentir como si necesitases unirte a un campo u al otro para lograr sentir aceptación. El problema es que ninguna de las partes te es atractiva.

VIRGO - Tu indecisión te puede atormentar. Este es uno de esos momentos en que sientes como si un segundo de duda te costará muy caro. Sin embargo, te tomas bastante tiempo para procesar y asimilar las cosas antes de alistarte para actuar. Otros pueden actuar y hablar antes de pensar. No te molestes contigo por manejar las cosas de la manera en que lo haces. Más que nada, es la falta de confianza la que te está deteniendo.

LIBRA - Necesitas reducir la velocidad en asuntos de amor y romance. Lo más probable es que actúas suponiendo que las cosas están bien y puedes continuar moviéndote a la velocidad del rayo a pesar de que perdiste tu ruta hace tiempo. Hay un grado de fantasía en tu mundo. No toma en cuenta el hecho de que hay áreas en las que necesitas ser más sensible con tu pareja y tal vez tomarte las cosas más despacio y metódicamente.

ESCORPIÓN - Puedes sentir como si ahora no pudieses acceder a tu energía física. Puedes experimentar frustración al intentar participar en algún deporte. No tienes la sensación de que las cosas estén encajando en su lugar con la misma facilidad que deberían. Este sentimiento le está cobrando un precio a tu sentido del yo. No te castigues por sentirte de esta manera.

SAGITARIO - Tu vitalidad física debe ser muy fuerte, y te anima a tener una mayor confianza personal en tus habilidades. Al mismo tiempo, sin embargo, alguien parece estar tratando de irritarte al ser egoísta y no respetar tu espacio. Esto puede dar lugar a un conflicto que no es necesario. La buena noticia es que es probable que te abra una perspectiva diferente, que en última instancia puede ser útil en la comprensión de la situación.

CAPRICORNIO - Las cosas podrían estar avanzando más rápido de lo que te gustaría en estos momentos. Puedes sentir como si tus propias necesidades y agenda se perdieran en el torbellino que te rodea. La clave secreta que debes agregar a tus capacidades es la posibilidad de ir con la corriente. Es crucial adaptarse y ponerle al mal tiempo buena cara en lugar de jugar a ser la víctima.

ACUARIO - Tu fuerza física es de primera categoría. Ahora es el momento justo para unirte a un equipo deportivo o iniciar un programa de fútbol con tu empresa. Otros respetarán tus habilidades de liderazgo. Tu resplandor como ser constructivo y con confianza está irradiando energía positiva. Esta combinación de fuerzas es extremadamente poderosa.

PISCIS - Puedes sentir indecisión, inseguridad y ponerte en una situación difícil. Tu energía te podría llevar en una dirección, mientras que tu confianza personal podría jalarte a otra. Este dilema tiene que ver con tu incapacidad de integrar los diferentes aspectos de tu vida que intentas mantener separados. Trata de ver las cosas como un todo. Observa cómo tus acciones en una parte de tu vida tienen un efecto dominó sobre todas las demás.