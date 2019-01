Aclaran sobre el supuesto lanzamiento de Unidad Ciudadana en Catamarca

A través de un comunicado, el apoderado y fundador del Frente Unidad Ciudadana en Catamarca, José Elías Jalil aclaró a la comunidad en general sobre el supuesto lanzamiento de este espacio político en nuestra Provincia y afirma que la información que está circulando carece de legitimidad.

“En mi carácter de apoderado de Unidad Ciudadana, no salgo del asombro que me provoca la convocatoria a un nuevo lanzamiento de nuestro espacio. Creo que es importante recordar que nuestro Frente ya viene trabajando en Catamarca. Por tal motivo, no se entiende que se convoque a un doble lanzamiento de un espacio que está instalado en toda la sociedad catamarqueña”, versa el escrito.

El referente agregó: “Hago propicia la oportunidad para informar que el Frente de Unidad Ciudadana no fue convocado a la reunión que se realizará hoy (por ayer) en Buenos Aires con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la cual tenemos entendido que participarán el ex intendente de Tinogasta, Hugo Ávila (integrante de Unidad Ciudadana) y el Secretario de la Gobernación Edgardo Macedo (representando al Gobierno provincial). Ante los hechos acontecidos me veo en la obligación de aclarar que los acuerdos políticos o partidarios deben realizarse en el marco de la transparencia y consenso entre todos los que integramos Unidad Ciudadana.

Y expresó su repudio a este accionar y desautorizó a quienes utilicen su nombre o el sello del Frente con “intencionalidadedes políticas o maniobras manipuladoras”, afirmó.