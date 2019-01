Por temor a los despidos masivos, la UTA presentará un documento a Corpacci

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Vergara, habló sobre la reunión que se realizó ayer y que fue convocada con carácter de urgencia.

En ese contexto, el referente gremial confirmó que hasta el jueves se trabajará para dar forma al documento y que a más tardar el viernes lo presentarán a la gobernadora Lucia Corpacci para pedir que intervenga ante los rumores de despidos masivos.

“En el documento que será enviado a la Gobernadora para hacerle conocer nuestra preocupación, vamos a poner un punto clave, que si se realizan despidos vamos a tomar medidas, porque no queremos que ningún trabajador se quede afuera”, expresó.

En esa línea, el titular de la UTA señaló que la elaboración del documento fue una decisión que se acordó durante la reunión que se realizó ayer y de la que participaron los 50 trabajadores incluyendo las cooperativas.

Reducción

Vergara dijo que existe mucha preocupación por la quita de subsidios, lo cual va a significar reducción de servicios y por ello, esto desencadena en posibles despidos, confirmando que si toman esta decisión, habrá duras medidas de fuerza.

“Lo que nosotros queremos es estar más unidos que nunca ante el miedo que reina entre los trabajadores de posibles despidos” remarcó.

Del encuentro que se llevó a cabo en la seccional Catamarca, participaron las empresas Líneas GM, La Rubí, El Nene y 25 de Agosto y Cooperativa San Fernando.

“Vamos a pedir otra reunión con el Gobierno. Trata de destrabar esta situación, sabemos que este problema no solo le toca a Catamarca y a La Rioja sino a otras provincias. Hay malas noticias en Salta, Jujuy y Santiago de Estero por los despidos masivos. Solo espero que en Catamarca no ocurra eso. No queremos que se despida a ningún trabajador “, concluyó Vegara.

Amenazan que el jueves podría no haber servicio

Ayer se emitió un comunicado firmado por todos los propietarios, en el que advierten que si hasta el jueves no reciben el dinero de un subsidio prometido por el Gobierno provincial, podría no haber servicio.

Los empresarios del sector, quienes pusieron límites a la provincia para el traspaso del subsidio prometido, amenazaron con suspender los recorridos.

Sostienen que ya habían hecho pública su preocupación por la complicada realidad que atraviesa el sector ante la quita del subsidio nacional y la gran inflación que vive el país, adelantaron que si no reciben los fondos prometidos por la provincia hasta el próximo jueves, se verán obligados a suspender el servicio en todo el territorio provincial.

Además, expresaron que hasta el jueves, los recorridos se verán reducidos al mínimo indispensable ya que no pueden hacer frente a la complicada realidad económica que se vive.

Ayer, los empresarios se reunieron con representantes del Ejecutivo provincial y plantearon la necesidad de aplicar un nuevo aumento que les permita amortizar el desfasaje económico que vienen sufriendo.