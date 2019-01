Técnicos evalúan cómo reparar la cruz de una de las cúpulas de la Catedral Basílica

Un equipo de técnicos evaluó en la jornada de ayer martes, la inmediata intervención de una de las cúpulas de la Catedral Basílica, y reparar la cruz que se encuentra inclinada.

Un equipo de técnicos pertenecientes a las áreas de Seguridad, Defensa Civil, Obras Públicas y Bomberos de la Policía de la Provincia, evaluó este martes la inmediata intervención de una de las cúpulas de la Catedral Basílica, y reparar la cruz que se encuentra inclinada.

“Desde la Secretaría de Seguridad se solicitó la intervención conjunta de diferentes áreas para tomar las medidas de seguridad pertinentes respecto a la inclinación de la cruz. Es una estructura de hierro forjado de aproximadamente tres metros de altura”, precisó el Ing. Walter Zárate, coordinador de Defensa Civil.

Personal del Grupo GER de Bomberos, ingenieros de Obras Públicas y técnicos de Defensa Civil y la Policía, junto al vicario de la Catedral, José “Pepe” Díaz, comenzaron a coordinar acciones tendientes a mejorar la situación, para luego activar los trabajos de reparación en el monumento histórico.

“No corre peligro de caerse, y por lo que pudimos apreciar a través de las imágenes captadas por el dron, la falla sería por fatiga del material en el hierro, que está anclado a la cúpula, por lo que estamos evaluando la posibilidad de sostenerla para evitar la caída”, remarcó Zárate.

Si bien el ingeniero no precisó el tiempo que puede llevar realizar la reparación, estimó que podrían ser dos semanas o un mes, “aún no lo sabemos”. “La primera evaluación muestra que no va a ceder, pero de todas formas se va a realizar un anclaje preventivo para evitar cualquier tipo de siniestro”, puntualizó.