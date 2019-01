Por la caída del consumo, la industria sufre sobrestock

Varios sectores se encuentran con un elevado nivel de sobrestock con lo cual la producción bajará sensiblemente o se detendrá. Los segmentos más afectados son el automotriz, textil, electrodomésticos, juguetes, muebles y el sector vitivinícola.

Esta situación abre un difícil escenario de posibles despidos y cierres de pequeñas y medianas empresas durante todo el 2019.

Así lo expone un relevamiento de BAE Negocios. En el caso de los vehículos, existen en la actualidad alrededor de 240.000 unidades en la oferta que representan "entre 4 y 5 meses de ventas". Los cálculos previos indican que los salones de venta podrían achicar sus estructuras en un 40 por ciento en el 2019.

En el caso de los electrodomésticos "existen artículos en depósitos como para ocho meses de demanda" y en el de los juguetes, hay una cantidad que cubre hasta el Día del Niño, que es en el mes de agosto.

En el 2018, las ventas de electrodomésticos se derrumbaron un 35%, en consecuencia, las fábricas no reciben nuevos pedidos porque los vendedores esperan primero liquidar sus stocks.

En el sector de juguetes, las ventas cayeron un 40% en los meses anteriores y en el textil, hay riesgo de que el consumo caiga más que las importaciones porque habría un desplazamiento de producción nacional.

Fuentes de la Federación Argentina de la Industria Maderera sostuvieron a ese sitio que "no hay consumo. No hay ventas en las carpinterías porque la gente no compra muebles". Esto hizo que el stock se acumule y que se suspendan o posterguen los pedidos a los proveedores de la materia prima.