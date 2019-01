Durísima acusación de Stefy Xipolitakis contra Fede Bal

Luego de su flamante romance con la influencer Julieta Bartolomé, Federico Bal está en el ojo de la tormenta nuevamente, debido a que Stefy Xipolitakis prendió el ventilador y contó lo que vivió con él cuando era su novia hace siete años.

"Tiene trastorno de personalidad. No solo él, sino toda su familia. Delante de cámara dice una cosa y por atrás te arruinan la vida. La gente tóxica te intoxica a la larga", comenzó la griega en un móvil con "Incorrectas".

"A mí me vivía llorando, de que esté con él, que lo atienda, que no lo deje solo porque era una persona muy sola. No tiene personalidad fuerte. Me decía 'mi mamá esto, mi papá lo otro´. Fede es muy frágil. De repente paraba de llorar y se quedaba duro", agregó. También contó que cuando él terminaba de llorar, tomaba alcohol o se excedía con "otras cosas".

"Es una persona que te hace la cabeza, te tortura. Él me zamarreaba. Terminamos esa temporada de Mar del Plata y terminé internada del estrés que me hacía. Esta persona me intoxicó", reveló.

"Me zamarreaba y quería que estuviera todo el tiempo con él. Me internaron por él, tuve un ataque de crisis. Me volvió loca, me hizo las mil y una. Descubrí que salía con un montón de personas más, no con sólo una. A Fede lo viví, lo sufrí y lo padecí. Él es insistente y agresivo. La madre (Carmen Barbieri) en camarines me zamarreó y me escupió. A mi hermana y a mí. Él me convidaba marihuana todo el tiempo", finalizó. Diario Show.

¡Mirá el video!