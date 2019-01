Un grupo de 270 exempleados de Alpargatas reclaman respuestas al Ministerio de Producción

En diálogo con LA UNION, Ariel Ceballos uno de los referentes de los empleados que fueron despedidos de Calzados Catamarca, que pertenece al grupo Alpargatas, reclamó urgente respuesta por parte del Ministerio de Producción.

El referente de los trabajadores dijo que cuando se produjeron los despidos masivos, hubo un compromiso de los funcionarios de la cartera productiva pero que luego de diluyó.

En ese marco, Ceballos comentó que en principio se ofreció una especie de crédito para todo el grupo que perdió su fuente laboral pero que debido a los requisitos exigidos por producción no pudieron avanzar en el trámite y todo quedó en la nada.

“Nos ofrecieron una especie de préstamo, pero nos pedían dos garantes que sean empleados públicos y en ese punto es donde no quedamos todos. Hasta la fecha nadie pudo acceder a ningún beneficio y hoy la situación de varios de nosotros es casi insostenible”, declaró.

Por otra parte, el ex trabajador fabril expresó su preocupación porque desde hace dos meses que no están recibiendo el bolsón.

“Son 270 familias que recibíamos el bolsón, no era mucho pero si de gran ayuda, pero lamentablemente y no sabemos el motivo la entrega no continuó”, manifestó.

Finalmente, el delegado de los ex trabajadores confirmó que en los próximos días volverán a reunirse para definir cómo llevarán adelante el reclamo.

“No queremos llegar otra vez al punto de partida, es decir, tener que volver con la protesta a la calle, pero lamentablemente no nos dejan otra alternativa. Acordamos con los compañeros volvernos a reunir y definir de qué forma vamos a hacer oír nuestro pedido. Si las autoridades de Producción no nos dan respuestas seguramente estaremos todos frente a Casa de Gobierno hasta que alguien nos atienda. La situación es desesperante”, concluyó.