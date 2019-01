Rodrigo Mora se retiró del fútbol: el mensaje que le dedicó River

Rodrigo Mora tomó la decisión de retirarse del fútbol. Lo hizo luego de que se confirmara que no realiza la pretemporada con River ya que continúa con los dolores que lo llevaron a operarse.

Lo hizo a través de un estado de WhatsApp. "Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera. Sé que vienen momentos complicados, con muchas decisiones por tomar... Pero hoy solo QUIERO AGRADECER A TODOS. A mi hijo, mi familia, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y apoyo que me brindaron SIEMPRE", escribió, luego de habérselo comunicado a sus compañeros.

Su carrera llega al fin a sus 31 años, luego de haber jugado en Juventud Las Piedras (Uruguay), Defensor Sporting (Uruguay), Cerro (Uruguay), Benfica (Portugal), Peñarol (Uruguay) y Universidad de Chile, además de River.

Una vez conocida la noticia, River le dedicó un mensaje en cuenta de Twitter. "Llegó desde Uruguay en 2012 y, a fuerza de goles, sacrificio, compromiso y títulos, se metió en el corazón de todos los hinchas de River. ¡Gracias por todo y hasta siempre, @romorita11!", tuiteó el "Millonario" a través de su cuenta oficial.