“Perdonarán deuda a algunos Municipios y castigan a los que hacen bien las cosas”

El jefe comunal de Tapso, Jorge Coronel expresó su malestar ante la posibilidad de que haya condonación de deuda a los municipios que deben plata a la empresa de Energía EC Sampen y dijo que “siempre se castiga a los Intendentes que hacen bien las cosas”.

Coronel en diálogo con LA UNION habló de la reunión de Coparticipación Municipal que se realizó el sábado último en El Rodeo, donde se planteó la posibilidad que se apruebe la condonación de deudas que las 34 de las 36 comunas tienen con la empresa de Energía. “A veces no se puede entender como premian a quienes no cumplen con sus obligaciones y se castiga a quienes si hacemos el esfuerzo pagando nuestra deudas. Esto no es estar en contra de nadie y no tiene que ver con perjudicar a nadie tampoco. Simplemente he planteado esta desigualdad entre los municipios”, declaró.

En ese contexto, el Intendente dijo que el caso de Tapso y de la Capital son las dos únicas comunas que arrastran deudas con Ec Sapem y señaló que debería también considerarse los esfuerzos financieros que hacen para cumplir.

“Sabemos que hay Municipios que deben 3, 4 y 7 millones a Ec Sapem y ahora la propuesta es perdonar esa deuda. No me parece que sea lo justo, por ahí deberían estudiar otro tipo de solución. Vuelvo a repetir, en el caso de Tapso no fue fácil pero hicimos el esfuerzo y pagamos nuestras deudas”, disparó.

Por otra parte, el jefe comunal confirmó que el próximo 8 de febrero volverán a reunirse esta vez en Santa María, donde seguramente tendrán que definir si aprueban o no la condonación de deuda a las Comunas morosas o si evalúan alguna otra alternativa.

“Tapso paga los sueldos al día, el aguinaldo y también dimos el bono de fin de año. Para cumplir estos compromisos salariales tuvimos que ajustar algunas cuestiones, como ser, frenar el nombramiento y eso creo que deberían hacer los otros municipios”, opinó.

De la reunión de Participación Municipal, concurrieron el Intendente de El Rodeo, Armando Seco; Sebastián Nóblega, de Tinogasta; Jorge Coronel, de Tapso; Elpidio Guaraz, de Santa Rosa; Raúl Jalil, de Capital; Francisco Gordillo, de Pomán; el Sub Secretario de Asuntos Municipales, Edgardo Maza, de Finanzas Ariel Luna y senado a cargo de la Vicegobernación de Catamarca, Jorge Solá Jais.