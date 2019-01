Sol Pérez reveló que un futbolista casado la quiere conquistar por Instagram

Al ser consultada sobre si tenía en vista un candidato, Sol Pérez reveló que tiene dos admiradores secretos y se animó a revelar la identidad de uno de ellos.

En su visita a “Polino Auténtico“, la ex participante del Bailando contó que recibe regalos anónimos en su camarín del Teatro Atlas, donde se lleva a cabo “Nuevamente juntos“, obra de la que es parte. Sin embargo, se animó a vaticinar quién puede ser uno de sus seguidores, y arrojó el nombre de Matías Alé.

Sobre esta cuestión, la ex chica del clima mencionó: “Hoy nadie tiene posibilidades conmigo, estoy muy bien sola“.

Luego, Pérez comentó que existe otro hombre que le envía obsequios al teatro, entre ellos ramos de flores, e ironizó sobre el tema: “Se piensan que me voy a poner una florería”.

Si bien Sol creyó que su declaración no iba trascender, fue Marcelo Polino quien cuestionó a la artista y le consultó quién era el segundo admirador. “No lo conozco personalmente, sé quién es pero no lo vi nunca“, comenzó explicando. Y agregó: “Me escribió para decirme ‘me podrías haber dicho gracias’ porque supuestamente me mandó 100 rosas, 50 rojas y 50 blancas, el día del estreno pero a mí no me llegó nada“.

Al ser consultada sobre la identidad del enamorado, Pérez no quiso revelar su nombre pero aseguró: “Tiene 30 años. Es del ‘gremio’ de los futbolistas. Me manda fotos y videos por Instagram“, y dejó entrever que se trata de un argentino que está viviendo en Europa.

“No es feo pero está casado y tiene dos hijos, por eso no le contesto. Además, mi mamá no lo va a querer, cuando tiene familia a ella no le gusta“, concluyó la diva.