Energía en peligro: Argentina no tendría el gas suficiente para el invierno

Argentina arrancó el verano con altas temperaturas y cortes de luz, pero la preocupación del Gobierno está en el invierno. ¿Por qué?, porque el país no tendría el gas suficiente para afrontar dicha temporada.

Con la excusa del aumento de producción de Vaca Muerta, Mauricio Macri decidió "despedir" al barco gasífero de bahía blanca que el gobierno anterior contrató en 2008. El Presidente vendió la decisión como "una victoria sobre el despilfarro y la mentira kirchnerista". Sin embargo, ahora analizan hacerlo volver.

Es que, según reveló el periodista Santiago Spaltaro en El Cronista, El ahora ex secretario de Energía, JavierIguacel, convenció al Presidente de que entre los 8 MMm3/d nuevos que se agregan por Vaca Muerta y 5 MMm3/d extras que llegarán del barco regasificador instalado en el puerto de Escobar, ya no tenía sentido mantener el buque de Bahía Blanca, que costaba unos u$s 150.000 por día. Pero no alcanza.

Asimismo, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) tendría listo un informe de carácter técnico en el que advierte que sumadas todas las ofertas disponibles (la producción local, la importación de Bolivia, eventuales compras a Chile para el período invernal y el barco de Escobar) podrían faltar unos 5 MMm3/d para las centrales térmicas, que deberían usar combustibles líquidos como el gasoil o fuel oil, más caros y más contaminante.

En caso de que el buque no vuelva a Bahía Blanca, Argentina debería importar gasoil y fuel oil, que son hasta 70% más caros que el GNL