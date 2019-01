Ejemplos de vida: Dos mujeres terminaron el secundario a los 83 y 59 años

Milagros Pérez y Elsa Mora Barrera demostraron que nunca es tarde para encarar los proyectos pendientes. En el año que acaba de terminar pudieron finalmente cerrar una etapa que tenían pendiente: terminar el secundario.

Según consignó el diario Río Negro este sábado, lejos de ser este un punto de llegada, estas dos mujeres, de 83 y 59 años, ya están analizando que estudios seguir. Mientras Milagros duda entre Derecho y Lengua, Elsa quiere convertirse en Técnica en Laboratorio.

"La última vez que fui a la escuela tenía 13 años, llegué hasta cuarto grado", recordó Milagros, una mujer de 83 años, activa y sonriente oriunda de Luis Beltrán. "Dejé la escuela porque me parecía que era muy grande para seguir estudiando y me fui a trabajar a Bahía Blanca. Volví a la región y a los cinco años me casé", contó a ese medio.

Su nuevo nexo con el aula fue años atrás, cuando una profesora que tenía en el Centro de Jubilados la incentivó a continuar los estudios.

Recién en 2015, Milagros llegó al Cens 21 donde la recibieron con los brazos abiertos. "Fue la primera preinscripta del año", recordó la preceptora Claudia Perea. "Cuando vino preguntó si podía seguir estudiando. Para nosotros fue muy natural", agregó.

A partir de ese momento, Milagros se transformó en un gran apoyo y ejemplo para gran parte de sus compañeros.

Elsa, por su parte, contó que trabajo "30 años en un laboratorio y siempre me echaron en cara que no era nadie porque no tenía el secundario terminado. Ahora voy a estudiar técnica en Laboratorio".

La mujer de 59 años explicó que dejó de estudiar a los 14 para poder trabajar. Como Milagros decidió rectomar sus estudios en 2015. Se conocieron en el aula y se convirtieron de inmediaro en compañeras.

"Nunca es tarde cuando hay algo pendiente y existen ganas de hacerlo (...) hay que tener la mente abierta; el hecho de aprender ayuda a no quedarse", remarcó Elsa.