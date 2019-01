Maradona seguirá como entrenador en Dorados por un año más

Finalmente, y tras mucha especulación, Diego Maradona seguirá como director técnico de Dorados de México. En los últimos días había crecido fuerte la posibilidad de que el 10 diera un paso al costado.

Sin embargo, hoy su abogado y representante Matías Morla terminó confirmando que el argentino continuará por una temporada más. "Diego Maradona arregló su continuidad en Dorados de Sinaloa y seguirá como entrenador del equipo por toda la temporada. Después de exámenes médicos de rutina en Argentina se sumará a los entrenamientos con el plantel" detalló Morla en su cuenta de Twitter.

Maradona viajará a Sinaloa la semana próxima y se perderá el debut del equipo mañana ante Celaya por el arranque del torneo de Segunda División. El entrenador estuvo ausente de toda la pretemporada del conjunto mexicano ante la falta de un acuerdo con la dirigencia del club. Quien no seguirá en su cargo, será el asistente técnico Luis Islas. La dirigencia decidió no renovarle el contrato y en su lugar estará el argentino José María Martínez, ex DT de Quilmes y Defensa y Justicia.