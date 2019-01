La senadora Blas y el rector de la UNCa se enfrentaron en las redes sociales

La senadora nacional Ines Blas y el rector de la UNCa, Flavio Fama, se enfrentaron en las redes sociales por la creación de la sede Universitaria en Belén.

En octubre pasado, Fama anunció la inversión millonaria para la sede y de esa forma quedó relegado el proyecto de Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA) propuesto por Blas. Este último había sido rechazado por unanimidad por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La polémica se desató luego que la legisladora cuestionó por facebook la “tardanza” por parte del Rector para avanzar en la creación de un Centro Regional de Educación Superior en Belén. Al tiempo que ironizó con el inicio del proceso atribuyendo el supuesto apuro por parte de Fama, a un “interés político”.

“Es de público conocimiento su aspiración a ser candidato a diputado nacional en estas próximas elecciones”, disparó Blas. “Bien Fama! Se dio cuenta que se debe evitar el éxodo de los jóvenes del interior a estudiar en otras provincias o en la capital! Pero cuánto tiempo le llevo concluir en ello? Cuantos años lleva Fama como Rector de la UNCa? Y finalmente que lo motorizó a iniciar un proceso de extensión de la Universidad hacia el interior”, apuntó.

Respuesta

Por su parte, Fama le respondió a Blas deseándole un feliz 2019 y aseguró que la legisladora desconoce hechos y actividades previos del proyecto que tiene la Casa de Altos estudios para el interior provincial.

En ese marco, Fama dijo que en febrero del 2013 la UNCa propuso al Gobierno Provincial la creación de un Centro Regional de Educación Superior en Belén. Y que fue remitido a las Cámaras Legislativas, sin tener ninguna respuesta.

Mencionó que hace más de 7 años que el programa UNCA + Cerca recorre el interior con más de 100 visitas y mas de 22 mil jóvenes estudiantes, que desde hace 4 años que se implementó el Plan de Territorialización con 7 carreras dictándose en el interior, dos de ellas (licenciaturas) en Belén.

“Coincido con usted en la necesidad de más universidades en la provincia, pero esa es una responsabilidad de gestión indelegable del gobierno provincial. Tampoco nos convocaron, de quién es la mezquindad”, disparó Fama.

Al tiempo que agregó. “Usted no me sacó del letargo, recorro la provincia hace años. Me moviliza la calidad de la educación en la provincia (casi últimos en las pruebas nacionales Aprender), la falta de coordinación y cierre de carreras en los IES, la falta de apoyo a empresas y productores, el cierre de empresas, el aumento del empleo público y la falta de empleo privado, la escasa atención de la salud, las malas comunicaciones, el pésimo estado de los servicios públicos, la falta de infraestructura, en fin la lista es larga. Falta un Plan”, reclamó.

Por otra parte, el Rector dijo que Blas se equivoca cuando dice que su interés por ser Diputado, lo motiva a resolver todos problemas.

“Conozco la realidad, cuento con un gran equipo, tengo la capacidad de trabajo y la vocación de llegar a lo más alto”, manifestó.