Boca regresó a los trabajos y quiere más incorporaciones

El plantel de Boca Juniors entrenó ayer por la mañana en Casa Amarilla y sumó su primer día de pretemporada ya con la presencia del nuevo entrenador, Gustavo Alfaro.

En la practica que puso en marcha la puesta a punto de cara a lo que será la Superliga, Copa Argentina y Libertadores, estuvo casi el plantel completo. El que se presentó a pesar de todavía no haber arreglado su contrato con Boca es Nahitan Nández. Por otro lado, los que no estuvieron fueron los juveniles Agustin Almendra y Leonardo Balerdi, que se encuentran entrenando con el seleccionado argentino Sub 20.

Con lo que respecta a caras nuevas, todavía no entrenó ningún refuerzo, el paraguayo Alonso sería presentado en unos días. En tanto que Boca quiere seguir incorporando y el que está muy cerca es el defensor Ángel González, que juega en Godoy Cruz. Además, está la intención de repatriar al uruguayo Lodeiro, si se libera un cupo de extranjero se puede hacer.

Por último, hoy comenzará la parte fuerte de la pretemporada en Boca que será en Cardales.