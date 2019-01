El picante comentario de un actor en una foto de Pampita: “Sos más linda que Nicole”

En el mundo de la moda argentina las diferencias entre Carolina “Pampita” Ardohain y Nicole Neumann han quedado en la historia. Es que la rubia y la morocha en varias oportunidades han dejado en claro que no se llevan para nada.

En el mundo de la moda argentina las diferencias entre Carolina “Pampita” Ardohain y Nicole Neumann han quedado en la historia. Es que la rubia y la morocha en varias oportunidades han dejado en claro que no se llevan para nada.

En esta ocasión fue Gustavo Conti quien revivió el enfrentamiento entre las dos mujeres. Es que el artista comentó en una foto que compartió Pampita en Instagram para redactar: “Sos más linda que Nicole”.

La actual pareja del ex tenista, Juan “Pico” Mónaco, suele utilizar su cuenta personal donde tiene 3 millones de seguidores para compartir imágenes de diversas producciones de fotos en las que suele participar.

En las últimas horas, la conductora revolucionó las redes con la publicación de una foto cargada de sensualidad en la que se mostró utilizando una microbikini de color negro en la playa.

La modelo, gracias a su imagen, cosechó una gran cantidad de comentarios y me gusta entre los usuarios de la red social, que elogiaron su figura.

Siempre que hago fotos es algo consensuado y nunca sentí que hiciera cosas que no quería. Siempre me gustó ser sexy y no lo discuto: el cuerpo es hermoso y disfruto de las sesiones. Por otro lado, tampoco hago fotos desnuda” aseguró la conductora, en los últimos días, en una entrevista cedida a la revista Gente.

Opinando sobre el feminismo, y las denuncias que se hicieron pública en el último tiempo, manifestó que “si sentir que somos todos iguales y las mujeres necesitamos tener los mismos derechos que los hombres, los mismos puestos de trabajo, ser igual de escuchadas y no terminar asesinadas, entonces claro que soy feminista”.