Horóscopo del día jueves 3 de enero de 2019

ARIES - ¿Está tu interés amoroso fuera de la ciudad? Si es así, es posible que pases gran parte del día sintiéndote a solas y triste. Tal te extraña también, así que no creas que estarás a solas por mucho tiempo. Trata de pasar las horas hasta que tu pareja regrese con actividades que te gusten, como la lectura o actividades artísticas. Así el tiempo debe pasar rápidamente y volverán a estar juntos antes de que te des cuenta. ¡Ten paciencia!

TAURO - Una meta financiera que has estado esperando alcanzar muy pronto puede parecer justo a la vuelta de la esquina, pero todavía parece que tienes que hacer mil cosas antes de que realmente se haga realidad. Esto podría defraudarte temporalmente, pero no te estanques allí. Haz una lista de todo lo que hay que hacer y luego hazle frente a cada una de las tareas de una en una hasta que alcances la meta. ¡Ponte a trabajar!

GÉMINIS - Espera un ritmo agitado hoy. Algunos de tus colegas pueden haber estado postergando las cosas un poco y ahora hay que hacer todo a la vez. Sin embargo, no te frustres demasiado. Hay razones tácitas para su conducta que no han compartido contigo. Hazlo lo mejor que puedas y espera que los otros también lo hagan. Si tienes que esperar a algunas personas, ¡no será el fin del mundo!

CÁNCER - ¿Has planeado algún viaje, tal vez por negocios? Es posible que recibas noticias de que tu viaje tiene que ser pospuesto, lo que podría ser decepcionante. Sin embargo, ten en cuenta que esto es sólo un retraso, no una cancelación. Todo parece indicar que se va a hacer ese viaje, así que no cunda el pánico. Piensa que tendrás más tiempo para prepararte. Querrás prepararte bien antes de ir. ¡Disfruta de tu día!

LEO - Una propuesta de encuentro con un interés amoroso tendrá que ser pospuesta hasta mucho más tarde esta noche o tal vez otra noche. Esto podría entristecerte un poco. Tu inseguridad aún puede sacar lo mejor de ti. ¿Esa persona no quiere verte? No caigas en este tipo de pensamiento. Acepta que hay una razón y déjate llevar por la corriente. Disfrutarás de la cita mucho más por causa de la demora.

VIRGO - ¿Estás esperando a que te visite en tu casa un buen amigo o una persona amada? No te asustes si tu amigo no aparece a la hora. ¡Esto no quiere decir que no vaya a venir! Probablemente se trata de un atasco de tráfico, una llamada telefónica de última hora, una larga cola en el supermercado o algún otro retraso mundano. Sé paciente y tal aparecerá en algún momento. ¡Ten paciencia!

LIBRA - Podrías recibir una llamada telefónica emocional de un amigo cercano o de una pareja. Esta persona tiene muchas preocupaciones y tiene tendencia a pasártelas a ti si le dejas. No quieres dejar de hacer todo lo que habías planeado para el día de hoy. Dile a esa persona que deberían reunirse para la cena o café y hablar de ello, y luego termina tus tareas tan pronto como sea posible.

ESCORPIÓN - Algo maravilloso te puede pasar hoy en tu casa. Un amante puede declararte su devoción eterna, las revelaciones espirituales podrían multiplicarse o una gran noticia con respecto a los asuntos profesionales o relacionados con el dinero podría estar a la vista. Lo que viene puede traerles felicidad a todos los interesados. ¡Puede que te tengas que pellizcarte para asegurarte de que es verdad! Relájate y disfruta.

SAGITARIO - Hablar de amor podría hacerte sentir algo de tensión y miedo hoy. Tal vez esto tiene que ver con una relación que, en realidad, no se ha manifestado todavía, o tal vez has tenido un conflicto de algún tipo con tu persona amada. Por favor, no te preocupes demasiado. Deberías oír algunas palabras tranquilizadoras en poco tiempo. Trata de mantener la calma cuando hables con tu pareja.

CAPRICORNIO - Idealizados sentimientos románticos podrían derramarse hoy cuando hables con tu interés amoroso. Eso está bien, pero hay que actuar con moderación. Si se trata de una nueva relación, tu pareja podría estar asustada. Si se trata de una relación a largo plazo, esa persona podría sentirse en desventaja. Canaliza los sentimientos hacia un poema, una canción o una pintura. Si tienes que expresarlos directamente a esa persona, no concretes demasiado.

ACUARIO - Preocupaciones relacionadas con el dinero podrían hacer que te resistas a asistir a un evento de grupo con unos amigos. ¿Temes no poder resistir la tentación de gastar más de lo que puedes pagar ahora? Es probable, pero eso no es razón para alejarte. Deja tu chequera y tarjetas de crédito en casa. Toma sólo una cantidad mínima de dinero en efectivo. Si ves algo sin lo que no puedes vivir, anota el nombre y el número del vendedor para más adelante.

PISCIS - Alguien que conoces del trabajo de repente podría parecer tener sentimientos románticos hacia ti. Al principio, esto podría parecer un poco incómodo, ya que nunca has pensado en esa persona de esa manera antes. No hagas nada precipitado. Piensa en ello primero. Tal vez hay potencial, tal vez no, pero no te lances o lo rechaces por completo. ¿Quién sabe? ¡Esta persona podría ser tu pareja ideal!