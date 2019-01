Interna: Sectores del PJ de FME reclaman al Intendente participación política

Desde las primeras horas del 2019, el termómetro del servicio meteorológico pronosticaba una ola de calor para Catamarca y gran parte del país, al parecer las altas temperaturas también se hicieron sentir dentro del peronismo departamental de FME, donde la denominada “vieja” dirigencia peronista, expresó su enojo contra el actual jefe comunal, Guillermo Ferreyra. Advirtieron que, si no abre la participación, avanzarán con un frente para presentar candidato propio con miras a las elecciones.

“Si bien no sabemos a ciencia cierta cuándo van a ser las elecciones, tenemos en claro dos cosas. La primera es nuestro apoyo incondicional a la figura de la Gobernadora (Lucia Corpacci) como la conductora del PJ. Y en segundo lugar, sabemos que tenemos que trabajar para retener la Comuna en manos del peronismo”, manifestaron en diálogo con LA UNION.

Al tiempo que explicaron que el malestar con Ferreyra es un tema que viene desde el momento que asumió el jefe comunal, según el grupo de los denominados viejos peronistas, Ferreyra prometió espacios de participación dentro del Gobierno municipal y no habría cumplido, situación que profundizó la interna partidaria.

“Ni bien comenzó el rumor de que el ex intendente Valdez (Humberto) va a presentarse nuevamente como candidato, comenzamos a reunirnos para avanzar en un frente peronista. No queremos que gane el FCyS. Así las elecciones sean en marzo o en octubre, tenemos que tener ya un frente unido y con candidato propio”, afirmaron, mientras finalizaban una reunión política en la que participó también un sector de la juventud, jubilados, ex empleados municipales y algunos docentes.